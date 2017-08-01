112 Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #1





(Пользователи) Сообщений: 5109

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:35 Наконец то..

Господи..

Да ты уид сам на себя не похож и это нехорошо..

А где сфотанные мелочи, кирпич отколупавшийся или стекло разбитое или треснутое?

Ты сфотал все что фотает там весь сброд..

Что то другое, чтобы выявить - А вот оно что Михалыч...

Выставленные оценки надеюсь по десятибальной системе то хоть?