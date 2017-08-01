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≡ Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла два дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла два дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У людей нет воспитания! И власти города прекрасно знают, что такие остановки стеклянные нельзя делать. Все равно их разобьют!! И от дождя и ветра они ни как не спасают!
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§ 74
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так там вроде позади дом виднеется

это миражи степи..
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§ Алиса
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
это миражи степи..

аааа, понятно... Учкудуууук.... :oops:
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§ Добринцофф
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5348
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Была б моя воля, все эти остановки, которые пропускают ветры и бураны насквозь, сам лично бы отвандалировал..
Правильно сделали..

да любую поставь ,стеклянную разобьют,кирпичную просто засс*ут,заср*ут.
Если они мусор до контейнера донести не могут,то что уж говорить про бесхозную остановку в степи.Дикари.
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§ Обликоморале
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где ты выложил?

С ручника снимись)
Цитата:
112:

Для наших ветров и нашей резкой погоды лучше вообще без остановок быть, чем с такими..

И что же ты до сих пор не в акимате, решаешь вопросы по благоустройству города.
И да, часто ли тебе приходилось стоять на остановках, что б гневно так их тут обличать ?
Уж лучше что то, по любому прикрывающие от непогоды, чем на голом месте стоять. Баба Яга протиф ?
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§ Сэм
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Варвары! Нашему люду нужны железобетонные бункеры вместо остановок ставить. И то умудрятся сломать.
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§ Василькоф
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Василькоф


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 31.07.17
Отправлено: 01.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ставить надобно пуленепробиваемые остановки из жаропрочного стекла, лучше из стали, и вваривать в бетонку , толщиной 45 см. иначе никак нельзя.
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§ 112
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
112


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Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уж лучше что то, по любому прикрывающие от непогоды, чем на голом месте стоять.

Ниче не лучше..
Вон я выложил и чем лучше?
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§ Обликоморале
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да хоть голову прикроет от дождя..)
А то шо ты выложил, ну так это вопрос к тем кто установку таких остановок одобряет. Поди сам бы там сидел, ващпе и без крыши бы поставил, одни стальные конструкции, но зато типо есть и в реале и по бумагам)
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§ 112
Re: Разбили новую остановку в мкр Аэропорт, которая простояла...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
то шо ты выложил, ну так это вопрос к тем кто установку таких остановок одобряет. Под

Вот это и ставят..
Могила на человека даже больше чем крыша у этой остановки для всех..
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