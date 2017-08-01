Цитата: 112:

Где ты выложил?

С ручника снимись)

Цитата: 112:



Для наших ветров и нашей резкой погоды лучше вообще без остановок быть, чем с такими..

И что же ты до сих пор не в акимате, решаешь вопросы по благоустройству города.

И да, часто ли тебе приходилось стоять на остановках, что б гневно так их тут обличать ?

Уж лучше что то, по любому прикрывающие от непогоды, чем на голом месте стоять. Баба Яга протиф ?