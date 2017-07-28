Обликоморале Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3246

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:18 Цитата: 112:



Сначала ты свои слова подкрепи фотографией чека.

Цистон, так забей в гугль что ле..Исток-фарм аптеки..

Ношпа мне тож по боку, не жру так много, шоб потом облегчать работу желудка или для чего она там..)

Обычный Кеторал, 10мг - 20 табл, болеутоляющие..35 р. в Челябе, у нас ниже 400 не видал.

Теперь ищи, да обряще.

Я в отличии от тебя, глаголю истину правду. Нет под рукой, проверяй. Делов минут 3-5 наверно не больше))

Или у тебя трафик лимитирован?))



[Исправлено: Обликоморале, 01.08.2017 - 16:43]