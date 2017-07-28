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§ NG.kz
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов высказался о слухах, которые появились в Казахстане, касающихся возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.
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§ Обликоморале
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Сначала ты свои слова подкрепи фотографией чека.
Цистон, так забей в гугль что ле..Исток-фарм аптеки..
Ношпа мне тож по боку, не жру так много, шоб потом облегчать работу желудка или для чего она там..)
Обычный Кеторал, 10мг - 20 табл, болеутоляющие..35 р. в Челябе, у нас ниже 400 не видал.
Теперь ищи, да обряще.
Я в отличии от тебя, глаголю истину правду. Нет под рукой, проверяй. Делов минут 3-5 наверно не больше))
Или у тебя трафик лимитирован?))

[Исправлено: Обликоморале, 01.08.2017 - 16:43]
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цистон, так забей в гугль что ле..Исток-фарм аптеки..

Ссылку то скинь давай..
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сначала ты свои слова подкрепи фотографией чека

Всегда пожалуйста..



1845 тенге..
Жду от тебя того же..
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§ Обликоморале
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну ты и жрать таблы...вот оно твое пойло, боком выходит..мдя..((
ня лентяй...цистон
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§ Обликоморале
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кеторол Челябинск

и...
кеторол у нас
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ты и жрать таблы...вот оно твое пойло, боком выходит..мдя..((
ня лентяй...цистон

Ну и?
На сколько дешевле?
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§ Обликоморале
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

С рушника снимись..мне твой цистон, как и большинству населению не потребен..
А вот первоочередное и более пользующееся спросом, как раз намного дороже...
раскройте шоры, уважаемый..или вы про кеторол не видите...
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вот первоочередное и более пользующееся спросом, как раз на

Честно?
Даже не понимаю что такое кеторол, так как болеутоляющее кроме анальгина в детстве на зуб ничего не пробовал..
Ношпу и то только когда почки схватили..
Болеутоляющее это ведь наркота..
А с цистоном знаком уже лет 25..
С канефроном то есть, цистон лет 20 может..
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