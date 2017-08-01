Victor Yang Re: Новости казахской прессы #641





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 8953

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:31 Цитата: kbkz1980:

Хуже когда,человек без рода и племени, не знает своей родословной ,называет себя челом мира.

А чем это хуже-то? Нет постоянных гостей, свадеб, дней рождений и т.д., нет необходимости помнить всех родственников до 7 колена, помнить и соблюдать все эти традиции, боясь кого-то или что-то забыть и обидеть тем самым человека. Живи себе в своё удовольствие, рожай и расти детей. Я в этом ничего плохого не вижу, равно как и в обратном. Это просто по-разному.



У меня есть коллега - молодой парень-казах. Вот он недавно женился. Вот оказывается может быть важным кто первым молодых в гости позовёт! Я этого не понимаю, если честно. Также как и все эти бешеные траты на сватовство/свадьбу, которые, по сути своей, являются обменом подарками, т.е., ни у кого ничего не появляется, а, получается, покупается самому себе только чужими руками. И всё делается только потому что надо.



[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2017 - 17:34]