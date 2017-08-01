adler Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха #5







Отправлено: - 15:02 Опять все вырубят, потом все под маркой типа зона отдыха, сделают что то другое выгодное прибыльное для себя. Плакал наш ПАРК ПОБЕДЫ уже и до него добрались... Может как в Польше ходят все памятники убрать... Площадь Первоцелинников свое время отобрали же... Ничего святого нет..