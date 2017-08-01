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§ NG.kz
В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой территории в рамках заключенного меморандума с ТОО «ТехноДом» будет установлена спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями, появятся мини-футбольное поле и спортивные снаряды.
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§ 74
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неплохо.. так сказать воркаут площадка
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alex
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 01.08.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗДОРОВО!!!

§ Алиса
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что сегодня подразумевает под словом "облагородить":
избавление/ выкорчевывание от здоровых деревьев, киоск с бургерами и колой, полное выстилание территории плиткой, стоянка для авто, лавочки и урны?
просто у нас последние годы мода: объявляем о "здравии" -Цитата:
работы по восстановлению бывшего сквера
, , по факту выходит "заупокой" - перечисленное мною выше.
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Ali
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 01.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть хоть те ловки с колой стоят , лучше они. Там вообще страшно мимо то проходить- этот участок обжили бомжи, глухомань такая, хоть зароись- никто не услышит, а ведь почти центр города

adler
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 01.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять все вырубят, потом все под маркой типа зона отдыха, сделают что то другое выгодное прибыльное для себя. Плакал наш ПАРК ПОБЕДЫ уже и до него добрались... Может как в Польше ходят все памятники убрать... Площадь Первоцелинников свое время отобрали же... Ничего святого нет..

§ 112
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
112


(Пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что я там еще флешмоб не сделал!
Мне терять нечего..
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§ Алиса
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
adler:
Ничего святого нет..

есть - деньги ;-)
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adler
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 01.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ali:

О каких лавках, вы говорите это Парк ПОБЕДЫ. Облагородить согласна скамейки может быть, а лучше бы просто деревья высадили.

Алиса
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 01.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те, кто там живут, знают, что там были одни заросли.И очень хорошо, что занялись этим участком. Никто не трогает сам парк.

§ Обликоморале
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поживем как говорится посмотрим. Может и вправду получится что то достойное. Хотелось бы верить, иногда)
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§ Алиса
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хотелось бы верить, иногда)

мы всегда верим)))
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§ Василькоф
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Василькоф


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 31.07.17
Отправлено: 01.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дружно заныли, Грибоедов заскулил и все поддержали бред.
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