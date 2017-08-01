Цитата: 112:

Была б моя воля, все эти остановки, которые пропускают ветры и бураны насквозь, сам лично бы отвандалировал..

Правильно сделали..

да любую поставь ,стеклянную разобьют,кирпичную просто засс*ут,заср*ут.

Если они мусор до контейнера донести не могут,то что уж говорить про бесхозную остановку в степи.Дикари.