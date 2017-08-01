Цитата: Victor Yang:

Ну, это, опять же, только потому что вокруг тебя нет километра близких татар/казахов/удмуртов/уйгуров и т.д. Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения". Да и не понять тому кто с детства не "варился" в традициях - их так воспитали, это впиталось, как говорится, с молоком матери.



Это сути не меняет. Ну и однажды большинство людей все-таки становятся самостоятельными и самодостаточными, и начинают думать своей головой. Если они не видят очевидного без постоянного надмозга - то увы, что тут еще скажешь.