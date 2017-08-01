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Куратор темы: Валентин
§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
прекрасно понимаю, что если запереть несколько людей в комнате, то они начинают делиться на соперничающие фракции. Но у меня такая модель поведения вызывает стойкое неприятие

Чтобы соперничества не было,
Тогда и по половой принадлежности не делите
Будете все люди мира без этноса и без пола
:lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тогда и по половой принадлежности не делите
Будете все люди мира без этноса и без пола


Пхехе.. Я надеюсь, все-же, что вы сейчас не о репродуктивной функции говорите, а о месте женщины в социуме. Если так, то в наши дни я не знаю такого дела, где женщина могла-бы справляться хуже мужчины. Так что половые различия, в самом деле, вторичны и незначительны. Если же речь шла о репродуктивной функции, то это просто глупый толстый троллинг, и я не буду отвечать на него.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8947
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
должны согласиться, что мотивация "ты должен\должна делать так-то потому-что ты татарин, а мы все так делаем" глупа и вызывает улыбку.

Ну, это, опять же, только потому что вокруг тебя нет километра близких татар/казахов/удмуртов/уйгуров и т.д. Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения". Да и не понять тому кто с детства не "варился" в традициях - их так воспитали, это впиталось, как говорится, с молоком матери.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Если так, то в наши дни я не знаю такого дела, где женщина могла-бы справляться хуже мужчины. Так что половые различия, в самом деле, вторичны и незначительны.

Пипец, станция конечная,если мужик так рассуждает!
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, это, опять же, только потому что вокруг тебя нет километра близких татар/казахов/удмуртов/уйгуров и т.д. Там же обиды родственников начинаются из-за "неуважения". Да и не понять тому кто с детства не "варился" в традициях - их так воспитали, это впиталось, как говорится, с молоком матери.


Это сути не меняет. Ну и однажды большинство людей все-таки становятся самостоятельными и самодостаточными, и начинают думать своей головой. Если они не видят очевидного без постоянного надмозга - то увы, что тут еще скажешь.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пипец, станция конечная,если мужик так рассуждает!


А как, по-вашему, должен рассуждать настоящий мужик? Жена, на кухню иди, барана вари? Лиля, вам муж разрешает сидеть тут и вести праздные разговоры с чужими мужиками? Он вас палкой не побьет за это?
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Страница 43 из 43«1...414243
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