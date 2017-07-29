Цитата: 112:

С гардеробщицами?

Я сам гардеробную работу дополнительно выполнял, когда работал в дискоклубе разнорабочим, никто не приставал..

А ведь был я молодой и красивый.

-а ты, наверное, хотел, что бы к тебе начали приставать....до сих пор помнишь обиду на посетителей....

- надо же, один сидит в директорском кабинете, она в гардеробе....а мысли одинаковые.... Ромео и Джульета...блин...