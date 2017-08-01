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Страница 42 из 43«1...40414243»
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а прочитав что то из литературы начнёт слишком много рассуждать,это ни есть правильно.Не находите?


Повторюсь.
Все (все) народные традиции формировались одинаково.
Во всех (всех) народных традициях кроме прекрасного и доброго полным полно мрачного мракобесия, без которого не обошлось нигде.
Это у всех так, хоть у татар, хоть у русских, хоть у казахов, хоть у индейцев.

Цитата:
kbkz1980:
не хапнув этой культуры и самобытности на себе


Я, не в обиду, лучше воздержусь!
Если хочется рассказать про то, какие чудесные традиции имеет народ — не возражаю!
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не хапнув этой культуры и самобытности на себе


К слову о владении языком.. Я правильно понял, что речь идет о прекрасных и стоящих вещах, которым есть место в 21-м веке? Это про них вы говорите "не хапнув на себе" (хорошо хоть "не на своей шкуре") :lol:

[Исправлено: JereK, 01.08.2017 - 13:58]
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§ Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
представим что академик Мария Иванова

Согласен, дураков много, чтобы shit storm на ровном месте раздувать.
Но по сути-то она права, до шестого класса (начальная школа) нечего лезть к детям с этой билибердой с многоязычием. Только на родном.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Во всех (всех) народных традициях кроме прекрасного и доброго полным полно мрачного мракобесия, без которого не обошлось нигде.

Вы видимо искатель только мракобесия.

Цитата:
JereK:
К слову о владении языком.. Я правильно понял, что речь идет о прекрасных и стоящих вещах, которым есть место в 21-м веке? Это про них вы говорите "не хапнув на себе" (хорошо хоть "не на своей шкуре") :lol:

Владея родным языком и зная не малую часть традиций и обычай,приезжая в Казань моё поведение намного скромнее,потому как есть боязнь ,что что-то я не знаю,а Валюше и прочтение литры хватает,чтобы на эту тему шашкою махать)))
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Но по сути-то она права, до шестого класса (начальная школа) нечего лезть к детям с этой билибердой с многоязычием. Только на родном.


Что характерно, все русскоязычные граждане с ней тут же согласятся и даже поаплодируют стоя.
И вот тут начнётся тот самый shit storm :)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вы видимо искатель только мракобесия.


Смотрю и вижу всё, и хорошее и плохое.
Хорошее - есть, его не может не быть.
Плохое - есть, его тоже не может не быть.
Не понимаю, о чём тут спорить-то?

Цитата:
kbkz1980:
Владея родным языком и зная не малую часть традиций и обычай,


Вы не поверите!

Цитата:
kbkz1980:
а Валюше и прочтение литры хватает,чтобы на эту тему шашкою махать)))


А где шашка?! Мило и дружелюбно беседуем, искрим юмором и сарказмом.
Даже ещё никто анонимный хамить не прибежал, даже удивительно.
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А запад нам ващпе принес еще две "хороших" традиции. День святого Валентина и Хэллоуин 8-)
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
потому как есть боязнь


Ну вот вам не кажется, что испытывать боязнь в новом месте из-за того, что вы по незнанию не отыграете роль, которой от вас ждут - не есть нормально в наши дни?
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Хорошее - есть, его не может не быть.
Плохое - есть, его тоже не может не быть.
Не понимаю, о чём тут спорить-то?

Ну что вы,спору нет.
Просто и писать надо тогда и о хорошем тоже,
Хотя ,думаю скрежет зубов от такого написания у вас неизбежен
:lol:
Цитата:
Валентин:

Вы не поверите!

Возможно,вы такой же как я полуфабрикат.
С русским у вас проблемы нет,а вот с корейским уверена большой пробел)))
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну вот вам не кажется, что испытывать боязнь в новом месте из-за того, что вы по незнанию не отыграете роль, которой от вас ждут - не есть нормально в наши дни?

Это не роль,а культура и обычаи народа к которому я пренадлежу,оно не измеряется нашими или завтрашними днями.А незнание-это моё упущение.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это не роль,а культура и обычаи народа к которому я пренадлежу,оно не измеряется нашими или завтрашними днями


Высокопарные и пустые слова. Но в целом, я понял вашу мысль.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Но в целом, я понял вашу мысль.

Не думаю,покуда вас не воспитывал километр татар.
Стесняюсь спросить,а как вы относитесь к своему этносу,что переняли,чему вас научили?Может поделитесь, так чтоб не высокопарно и не пустыми словами

:lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Стесняюсь спросить,а как вы относитесь к своему этносу


О, совершенно напрасно стесняетесь. Я никак не отношусь ни к какому этносу. Я прекрасно понимаю, что если запереть несколько людей в комнате, то они начинают делиться на соперничающие фракции. Но у меня такая модель поведения вызывает стойкое неприятие. Как и надуманные роли, которые вы называете обычаями. Когда-то в стародавние времена от них был толк, сейчас же это просто рудимент, вызывающий улыбку. В общем, "не спрашивай откуда я, ибо я - гражданин мира" (с) :lol:

Цитата:
kbkz1980:
что переняли,чему вас научили


Я считаю что у каждого человека есть чему поучиться и у каждого человека есть то, чему учиться не следует. Люди интересны как индивидумы, потому что только у индивидума есть личность, опыт и взгляд на вещи. Вот как-то так, в целом.
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
ибо я - гражданин мира" (с)

Только в Казахстане от казаха на Пасху можно получить смс-ку: "Салем, Христос воскрес!" и на Наурыз от русского: "Привет, мейрамы кутты болсын!" В Крещение что творится у проруби, уже доподлинно всем известно.На Рождество варить бесбармак, а казахи красят яйца на Пасху и пекут куличи, потому что дети просят. :lol:
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не думаю,покуда вас не воспитывал километр татар.


Ну вы, как минимум, должны согласиться, что мотивация "ты должен\должна делать так-то потому-что ты татарин, а мы все так делаем" глупа и вызывает улыбку. (Я не в коем случае не пытаюсь обидеть кого-то, у вас всегда может быть свой взгляд на это - ведь я не прожил жизнь за вас). А в большинстве случаев, это единственная мотивация что предлагается (потому что других больше нет).
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