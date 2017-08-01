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§ NG.kz
Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской области - падает
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29078
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К июню 2017 года население РК достигло исторического максимума и перевалило за 18 млн человек. 18-миллионная жительница РК родилась 11 мая в Талдыкоргане. Количество казахстанцев с 1 мая 2016 г. по 1 июня 2017 г. увеличилось на 260 000 человек, или на 1,5%. Прирост отмечен в 10 регионах из 16, отмечает ranking.kz в своем традиционном обзоре.



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* Горожанин_kst
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А сколько за эти годы уехало?

Ты, Вить, имеешь в виду этих же оралманов?Которые приехали, попробовали...и "ну не моё"?
Или уроженцев Казахстана, которые почувствовали что родина их не греет?
Цитата:
Джек:
За численность население в Казахстане не переживайте. За годы независимости наша страна...

Ты потише-потише, это и наша страна, если ты не понял. И мы вполне резонно переживаем за её и наше будущее, в какие-бы то там ни было годы и исторические периоды. Пойми, дружок, годы разные приходят и уходят, а страна остаётся. И люди, которые за неё действительно переживают и любят.
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* Сергей_я
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 01.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Правда, я не думаю, что в РФ намного лучше - там живут большие города, а в городках как наш, положение еще хуже.

Ну в любом случае не хуже. Есть кто уехал из-за языка и национализма, хотя он у нас не сильно выражен, если не лезть куда не следует (власть, оборона, ГУ и пр.), есть те, кто тут прожил на съемных хатах и подумали и решили, раз тут ничего нет, то есть смысл попробовать в другой стране.
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оралман
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 13:16
Комментарий удален модератором.

* Горожанин_kst
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну в любом случае не хуже.

В большом городе. Где есть работа, а значит жильё и пр. блага более доступны. В мелких "местечках", Виктор правду говорит, тоскливо, да и нравы в глубинке. Что там, что у нас.Ты прав в одном, пробуют те, кому терять особо нечего. Ни работы стоящей, ни жилья...корней нет крепких.
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§ Валентин
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ты прав в одном, пробуют те, кому терять особо нечего. Ни работы стоящей, ни жилья...корней нет крепких.


Это слишком комфортная точка зрения, чтобы быть правдой :)
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§ Обликоморале
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Правда, я не думаю, что в РФ намного лучше - там живут большие города, а в городках как наш, положение еще хуже.

Ну как не крути, там все же у людей какая то уверенность есть в будущем. В отличии от того, что здесь слышно и не только от русскоязычного населения. Еще есть интересная тенденция, оралманы да едут. Но вот например взять казахскоязычное население России, они почему то не думают возвращаться обратно. Целыми поселками проживают в Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Астраханской области . А многие из молодежи уезжают учится и назад так же возвращаться не думают. А уж те кому удалось в дальнее зарубежье выбраться и как то сносно устроится, вообще отдельный разговор. Тех же Алма-атинцев, Шымкентцев, есть достаточное количество знакомых, которые перебрались жить и работать в Китай. и тоже вполне этим довольны.
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* Горожанин_kst
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это слишком комфортная точка зрения, чтобы быть правдой :)

Не знаю, правда для всех своя. Мне здесь, действительно, комфортно в целом, потому это моя правда.
Наверное, кому не комфортно, тот и едет искать свою правду.
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§ Валентин
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не знаю, правда для всех своя. Мне здесь, действительно, комфортно в целом, потому это моя правда.


Ну так это замечательно, если тебе комфортно жить там где ты живёшь.
Можно только за тебя порадоваться.

Цитата:
Горожанин_kst:
Наверное, кому не комфортно, тот и едет искать свою правду.


Как-то так, да.
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Гость
Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской области - падает




Отправлено: 01.08.17 - 13:44
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну как не крути, там все же у людей какая то уверенность есть в будущем

Да тоже не сахар. Кризис чувствуется, разговаривал с роднёй (Сургут), уверенности поубавилось.
Есть работа (и стабильный доход) - есть уверенность в завтрашнем дне. Но чёт зыбко всё в последнее время становится. Поэтому всё условно, всё до определённого предела.Где б ты ни жил.
Думается, нужно знания свои постоянно подтягивать, чтоб востребованность свою ощущать, тогда уверенность станет твоим вторым "Я".
Про казахов-россиян сущая правда, они сюда не рвутся. В Саратове беседовал с такими. Их родина - там, чего им тут ловить?Там корни, и все завязки.А тут все "тёпленькие" места давно заняты и надёжно оберегаемы).
Про дальнее зарубежье...тут либо по молодости рвать, либо будучи 100пудово уверенным в своей востребованности("золоторукости" и "стоумовости"). Да и тупо лень-матушка многим ходу не даёт до поры, пока петух жареный в известное место не клюнет.
Ну и есть приросшие к этой земле, которые даже уехав и там устроившись, всё одно тоскуют, и возвращаются (знаю таких).
Жизнь она разная, с разными оттенками.
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