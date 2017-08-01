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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а прочитав что то из литературы начнёт слишком много рассуждать,это ни есть правильно.Не находите?


Повторюсь.
Все (все) народные традиции формировались одинаково.
Во всех (всех) народных традициях кроме прекрасного и доброго полным полно мрачного мракобесия, без которого не обошлось нигде.
Это у всех так, хоть у татар, хоть у русских, хоть у казахов, хоть у индейцев.

Цитата:
kbkz1980:
не хапнув этой культуры и самобытности на себе


Я, не в обиду, лучше воздержусь!
Если хочется рассказать про то, какие чудесные традиции имеет народ — не возражаю!
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