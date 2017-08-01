Цитата: kbkz1980:

а прочитав что то из литературы начнёт слишком много рассуждать,это ни есть правильно.Не находите?



Повторюсь.

Все (все) народные традиции формировались одинаково.

Во всех (всех) народных традициях кроме прекрасного и доброго полным полно мрачного мракобесия, без которого не обошлось нигде.

Это у всех так, хоть у татар, хоть у русских, хоть у казахов, хоть у индейцев.



Цитата: kbkz1980:

не хапнув этой культуры и самобытности на себе



Я, не в обиду, лучше воздержусь!

Если хочется рассказать про то, какие чудесные традиции имеет народ — не возражаю!