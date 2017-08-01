В трехъязычной системе образования приоритет должен быть отдан казахскому языку. Об этом в интервью газете «Егемен Қазақстан» заявила доктор филологических наук, академик Рабига Сыздыкова, которую в свое время сам Мухтар Ауэзов называл «очень умной и молодой».



Цитата: «Только после того как ребенок в начальной школе полностью научится читать и писать на казахском языке, можно учить его иностранным языкам. Ребенок, переступивший порог школы, должен говорить только на родном языке. В начальной школе дети должны учиться не на русском и английском, а только на родном языке.



У ребенка, который изучает сразу три языка, не будет родного. А из человека, не имеющего родного языка, никогда не вырастет ни поэта, ни писателя, ни художника. Возможно, он станет ученым, специалистом, и даже знаменитым.



Однако у него не будет никакой культурной, то есть духовной пищи. Пусть он прекрасно изъясняется на английском, слагает стихи на русском, но это не его родные языки.



Поэтому правительство, руководители и чиновники системы образования должны взять под опеку казахские школы, заботиться о них и увеличить их численность.



Только после того как ребенок в начальной школе овладеет родным языком, нужно переходить к изучению других.



Когда ученик на родном языке познает свое окружение, выучит название предметов, ему будет легче освоить все это на русском и английском языках.



Сохранение казахской нации зависит от сохранения родного языка.

В эпоху глобализации мы должны особое внимание уделить будущему и чистоте родного языка», — заключила Рабига Сыздыкова.



С выделенным непонятное, а если русский язык - для ребёнка родной?!

Правильно понимаю, ребёнок должен говорить только на родном языке, в начальной школе учиться только на русском, а не на английском и казахском?



Впрочем, автора судя по всему это не интересовало в принципе.