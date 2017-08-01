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Страница 41 из 42«1...39404142»
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В трехъязычной системе образования приоритет должен быть отдан казахскому языку. Об этом в интервью газете «Егемен Қазақстан» заявила доктор филологических наук, академик Рабига Сыздыкова, которую в свое время сам Мухтар Ауэзов называл «очень умной и молодой».

Цитата:
«Только после того как ребенок в начальной школе полностью научится читать и писать на казахском языке, можно учить его иностранным языкам. Ребенок, переступивший порог школы, должен говорить только на родном языке. В начальной школе дети должны учиться не на русском и английском, а только на родном языке.

У ребенка, который изучает сразу три языка, не будет родного. А из человека, не имеющего родного языка, никогда не вырастет ни поэта, ни писателя, ни художника. Возможно, он станет ученым, специалистом, и даже знаменитым.

Однако у него не будет никакой культурной, то есть духовной пищи. Пусть он прекрасно изъясняется на английском, слагает стихи на русском, но это не его родные языки.

Поэтому правительство, руководители и чиновники системы образования должны взять под опеку казахские школы, заботиться о них и увеличить их численность.

Только после того как ребенок в начальной школе овладеет родным языком, нужно переходить к изучению других.

Когда ученик на родном языке познает свое окружение, выучит название предметов, ему будет легче освоить все это на русском и английском языках.

Сохранение казахской нации зависит от сохранения родного языка.
В эпоху глобализации мы должны особое внимание уделить будущему и чистоте родного языка», — заключила Рабига Сыздыкова.


С выделенным непонятное, а если русский язык - для ребёнка родной?!
Правильно понимаю, ребёнок должен говорить только на родном языке, в начальной школе учиться только на русском, а не на английском и казахском?

Впрочем, автора судя по всему это не интересовало в принципе.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Можно уточнить,с какими именно традициями вы жили,или ощутили на себе.


Разрешаю.
Уточняйте :)

Лично я ни с какими не жил и не живу, если речь про "народные традиции" именно, знаком по литературе, этого более чем достаточно.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Лично я ни с какими не жил и не живу, если речь про "народные традиции" именно, знаком по литературе, этого более чем достаточно.

Без комментариев
:lol: :lol: :lol:
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* Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
С выделенным непонятное, а если русский язык - для ребёнка родной?!

Значит он учится в "русскоязычной" школе.
Я так понял, тут академик говорит о возможных негативных последствиях разноязычного обучения для говорящих на казахском. Мы говорим о том же, только для говорящих на русском. Тема одна, взгляд на неё тоже, только с разных сторон. По-моему всё понятно, вполне согласен с академиком. Учиться надо на родном языке.
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
С выделенным непонятное


Если взять в расчет то, что речь идет о детях, для которых родной - казахский, то все сходится. Единственное, что вызывает у меня когнитивный диссонанс, это вот это утверждение:

Цитата:
Валентин:
У ребенка, который изучает сразу три языка, не будет родного. А из человека, не имеющего родного языка, никогда не вырастет ни поэта, ни писателя, ни художника. Возможно, он станет ученым, специалистом, и даже знаменитым.

Однако у него не будет никакой культурной, то есть духовной пищи. Пусть он прекрасно изъясняется на английском, слагает стихи на русском, но это не его родные языки.


Тут академик, конечно, явно высасывает из пальца. Или это как-то иначе называется, даже. :-) Язык это всего лишь инструмент. Как молоток, например. Думаю, что молотки английского, русского и даже китайского производства одинаково хорошо забивают гвозди.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Язык это всего лишь инструмент. Как молоток, например. Думаю, что молотки английского, русского и даже китайского производства одинаково хорошо забивают гвозди.

Но если ты владеешь с рождения одним молотком - ты им можешь научиться владеть мастерски, учитывая толщину и длину рукоятки, форму бойка и общую массу. А если попеременно - то только забивать гвозди как все.
Для поэтов/писателей язык - не просто инструмент - это материал, из которого можно слепить шедевр, если знать все его тонкости и свойства.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Без комментариев


Расскажите уже скорее про прекрасные народные традиции на своём опыте, вдруг я многого не знаю!

Цитата:
Горожанин_kst:
Я так понял, тут академик говорит о возможных негативных последствиях разноязычного обучения для говорящих на казахском.


Она говорит только про говорящих на казахском по умолчанию, остальные её не интересуют.

Цитата:
Victor Yang:
Для поэтов/писателей язык - не просто инструмент - это материал, из которого можно слепить шедевр, если знать все его тонкости и свойства.


Наиболее распространённая точка зрения сейчас - ребёнок минимум до школы должен разговаривать на родном языке.

Лично я (лично я) полагаю, что в наших условиях средняя школа его ещё одному языку не научит в необходимом объёме.
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Без комментариев


Обычно, чтобы понимать что такое хорошо и что такое плохо не обязательно принимать на себя роль жертвы или обратную. Но это обычно, люди конечно разными бывают. До некоторых доходит только на личном опыте.
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Для поэтов/писателей язык - не просто инструмент - это материал, из которого можно слепить шедевр, если знать все его тонкости и свойства


Что плохого в освоении нового материала\инструмента? Любой материал\инструмент позволяет "слепить шедевр". А само изучение принесет удовольствие и предотвратит альцгеймер. :lol:
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* Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Она говорит только про говорящих на казахском по умолчанию, остальные её не интересуют.

Валь, ну она на казахскоговорящем ресурсе обсуждает проблемы говорящих на казахском, она ведёт речь о сохранении языка. Зачем ей нас, русскоговорящих, поминать?Чтоб лишнюю волну поднимать, и получить обвинения невесть в каких грехах? Её взгляд на этот вопрос, в своей специфике.Ничего крамольного, ну мне так показалось, по крайней мере.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Что плохого в освоении нового материала\инструмента?


А ну как окажется, что ребёнку больше нравится, да и вообще удобнее, стучать по гвоздям не посконным молотком, а чужеземным?!

Вот и приключается истерика, обрати внимание: в статье очень мало (вообще нет) ничего про педагогику, особенности развития ребёнка, нет ссылок на исследования.

Там всё о Высоком, о Культуре, Духовности и Сохранении Нации.

Среди меня это верный признак того, что аргументов просто нет.
Точнее они есть, только их озвучивать публично пока ещё как-то неловко.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Валь, ну она на казахскоговорящем ресурсе обсуждает проблемы говорящих на казахском, она ведёт речь о сохранении языка.


Ну а теперь перевернём статью наоборот, и представим что академик Мария Иванова (условно) пишет то же самое: что ребёнку нужно развиваться в среде родного языка, что он должен учиться в начальной школе только на родном языке - на русском, например - и изучать казахский и английский будет только потом, когда полностью овладеет русским.

Ты себе представляешь, какой shit storm поднимется незамедлительно?
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Что плохого в освоении нового материала\инструмента? Любой материал\инструмент позволяет "слепить шедевр"

Не зная всех тонкостей языка - не получится. А тонкости приобретаются с опытом - уместное использование языковых оборотов, сравнений и т.д. и т.п. Есть ли хоть один пример писателя или поэта мирового уровня, пишущего на двух языках? И художники, и скульпторы, насколько мне известно, предпочитают работать с одним материалом.
Но как инструмент для коммуникации, язык, безусловно, выучить можно и не один. Но, опять же, не каждому это дано.
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Расскажите уже скорее про прекрасные народные традиции на своём опыте, вдруг я многого не знаю!

Я с диаспоры татарской,
И поверьте,если какой нить пишущий мальчик
не хапнув этой культуры и самобытности на себе
а прочитав что то из литературы начнёт слишком много рассуждать,это ни есть правильно.Не находите?
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть ли хоть один пример писателя или поэта мирового уровня, пишущего на двух языках?


Набоков, например.

Цитата:
Victor Yang:
Но как инструмент для коммуникации, язык, безусловно, выучить можно и не один. Но, опять же, не каждому это дано.


Ну вот зачем вы за автором повторяете про творчество, поэзию и прочее, а?
Я правильно понимаю, это задача массового образования - подготовить Творцов и Поэтов, что ли? :)
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