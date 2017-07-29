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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29078
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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* JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где ты тут увидел спецов, который создал Мерседес?


К слову, очень интересно было бы узнать продолжение этой истории. Где ныне Олег Биль, изобретатель нестандартной проактивки, финансируемый самрук-казаном. :lol:

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 00:42]
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, собственно, клиническя картина теперь ясна. Позволь полюбопытствовать, просто из академического интереса, почему именно мерседес?

Еще раз конкретно..
Где и кого ты тут на форуме увидел с советским образованием, который что то создал?
И не делай непонимающее личико, когда я задаю конкретно говоря о Мерседесе, о своем мерседесе, как бы его не назвали, ведь название это условная единица..
Пусть это будет любое другое открытие, либо не мерседес, а Замерсадец..
И говоря об условиях..
Это что за образование такое, которому нужны какие то условия?
То есть хочешь сказать всегда открытия или что либо другое, производство, делают в каких то там интересных условиях?
Ломоносов в каких условиях добивался своего?
А Туполев?
А тот кто изобрел велосипед или радио?
Всегда были условия примерно одинаковы и даже тогда, когда первый человек научил других убивать мамонтов копьем и что то подобием кувалды..
Условия ему дайте ..
- И я переверну Землю..
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* JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть хочешь сказать всегда открытия или что либо другое, производство, делают в каких то там интересных условиях?


Конечно.

Цитата:
А Туполев? А тот кто изобрел велосипед или радио?


Да. Все они делали свои открытия в определенных условиях, без которых этих открытий бы не было. Ты этого не понимаешь, да? Сочувствую. Эти условия продиктованы временем.И сегодня время диктует определенные условия, необходимые для открытий и изобретений. Либо вы их обеспечиваете, либо их обеспечит кто-то другой. Ворам и взяточникам трудно это понять, в прочем, они никогда об этом не задумываются. :-)

Цитата:
112:
Ломоносов в каких условиях добивался своего?


Отличный пример, кстати. Даже Ломоносов не остался, в своей деревне, так как та не могла предоставить ему необходимых условий. ;-)

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 01:39]
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* JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
когда я задаю конкретно говоря о Мерседесе, о своем мерседесе,


Боже, марик, протрезвей, прежде чем дальше писать. Моя твоя уже не панимать. :lol:
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:


Отличный пример, кстати. Даже Ломоносов не остался, в своей деревне, так как та не могла предоставить ему необходимых условий.

Но он то остался в своей стране, добился без нытья всего сам и не требовал каких то там условий чтобы его посадили в инкубатор и ему было спокойно..
Ты же предлагаешь начиная с рождения дитя сажать в какую то клетку и он от этого станет умнее?
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тала
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 31.07.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данные реформы как раз нужны нашему образованию. Если хотим идти в ногу со временем, то должны не сопротивляться изменениям. Да и это все делается ради будущего наших детей

Читатель 1
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 31.07.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вижу "будущее" ваших детей))) - без калькулятора уже элементарное посчитать не могут.
По поводу "мерседеса".....условного))..да хотя бы адекватно ведём дела (у кого совкомобраз) и платим вполне приличные налоги (успешно прос... потом)

§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.07.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
К слову, очень интересно было бы узнать продолжение этой истории. Где ныне Олег Биль, изобретатель нестандартной проактивки, финансируемый самрук-казаном.


Ну что могу сказать.
Новость на сайте СК ныне отсутствует: http://sk.kz/news/view/3107
Соседние (3106 и 3108) - живые, что характерно.
Все новости по данной теме ограничиваются 2012-м годом.

А жаль, было интересно посмотреть получится что нибудь или нет.
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* Алиса
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3488
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Я вижу "будущее" ваших детей))) -

а еще курлы-мурлы будет у них )))
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Айка
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 01.08.17 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир не стоит на месте, меняется и образование должно подстраиваться под эти изменения

§ messir
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 01.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему правильная концепция " ....Обучения всю жизнь..." Во всяком случае трудовую жизнь. Куча профессий где периодическое обучение - повышение квалификации жизненно необходима. Не смотря на любой диплом. Медицина например, всем понятно почему. Юристы, экономисты в силу постоянно обновляющейся законодательной базы, налоговой и пр.. В энергетике периодичность и сроки переобучения вообще заложены в нормативных документах. В этом прежде всего должны быть заинтерисованы руководители структур, с оплатой за счет этой структуры. Адекватные спецы в любой отрасли сами понимают, что учиться надо всю жизнь, да не только "надо", но и интересно. ИМХО
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* Доктор СИЗО
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но он то остался в своей стране, добился без нытья всего сам и не требовал каких то там условий чтобы его посадили в инкубатор и ему было спокойно..

-да, ты просто все его нытье не читал....все ему мешали создавать....стучал на всех....
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот ещё немного про результаты нашего образования:

Лишь 42% сдававших комплексное тестирование (КТ) преодолели пороговый уровень, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, пишет КазТАГ.

«Заявление на участие в КТ в этом году подали 54 тыс. человек, практически же приняли участие 50 тыс. человек или 92%. В регионы были направлены 300 представителей министерств. Преодолели пороговый уровень 42% или 21 тыс. подавших», - сказал Е.Сагадиев в ходе заседания правительства во вторник.

«Во время проведения комплексного тестирования за нарушения правил поведения, использования запрещенных предметов с тестирования были удалены 215 человек. В целом все прошло спокойно», - добавил министр.

По его словам, те, кто не сдал ЕНТ и КТ, могут повторно сдать тестирование до конца лета.

«Сегодня уже начался прием документов. Он будет продолжаться до 8 августа. Повторное тестирование будет проходить с 19 по 24 августа» - уточнил Е.Сагадиев.

---------

Если я правильно понимаю, это 50 баллов из 140 в этом году смогли набрать только 42% сдававших ЕНТ?!

Даже не знаю как и комментировать, если честно.
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