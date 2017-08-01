Цитата: Victor Yang:

Правда, я не думаю, что в РФ намного лучше - там живут большие города, а в городках как наш, положение еще хуже.

Ну как не крути, там все же у людей какая то уверенность есть в будущем. В отличии от того, что здесь слышно и не только от русскоязычного населения. Еще есть интересная тенденция, оралманы да едут. Но вот например взять казахскоязычное население России, они почему то не думают возвращаться обратно. Целыми поселками проживают в Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Астраханской области . А многие из молодежи уезжают учится и назад так же возвращаться не думают. А уж те кому удалось в дальнее зарубежье выбраться и как то сносно устроится, вообще отдельный разговор. Тех же Алма-атинцев, Шымкентцев, есть достаточное количество знакомых, которые перебрались жить и работать в Китай. и тоже вполне этим довольны.