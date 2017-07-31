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Куратор темы: drakon
Нурлан Алтынкутакбаев
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.07.17 - 16:54
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11520
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а ночью, как общаетесь в Барбарой

Ночью - мы спим... :lol: :-P
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
может тебе портить карьеру дружба с двумя одиозными личностями на форуме....со мной и с 112-ым...

Ну некоторые уже отвернулись от него, когда он сказал про меня друг..
Так что я бы на месте Дракоши помолчал бы о друзьях..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тоже сейчас к своему доктору поеду

Я еще завтра..
Эндокринолога нет, в сентябре только, может не помру, какие то изменения..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная статья про качество европейских и азиатских машын в Европе..

http://www.aif.ru/auto/about/dolgaya_zhizn_kakie_avtomobili_priznany_samymi_nadezhnymi_v_evrope?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Хитер однако)
Вот она что наша смекалка делает)
Зочот, считается)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну некоторые уже отвернулись от него, когда он сказал про меня друг..

Вот веть какие лицемеры..фтопку их)
Цитата:
112:
Так что я бы на месте Дракоши помолчал бы о друзьях..

Благо он на своем и говорит что хочет и считает нужным))
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1305
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.08.17 - 09:10
Комментарий удален модератором.

1305
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.08.17 - 09:13
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вон Барбара - стоит и смотрит.Спасатели-
проплывут,она мне махнёт рукой,я быстро
подъезжаю,пока они - вернутся,Барбара-
успеет машину - помыть.

- все, вам дало родное государство....живете на всем готовом.... но иногда, так хочется пожить по тарановски.... помыть машину тряпкой и ведром.... в речке....оглядываясь по бокам....
- в сервисной книжке написано - мойка только бесконтактная.... с гарантии снимают машины ведромойщиков....
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1305
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.08.17 - 10:26
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11520
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
с гарантии снимают машины ведромойщиков....

У моёй - гарантия давно - закончилась... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну хоть помыли то ?))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11520
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну хоть помыли то ?))

Конечно. И 5 евро сэкономили,
заехали в кофейню и кофе -попили...
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

5 евро мойка. Да я лучше на даче корыто сварю со сливом в отстойник на 3 куба))
Зато экологию нарушать не буду .
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