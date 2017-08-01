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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

шо воно дальше мелет ?
причем мну и чьи то жоны ? :lol:
гиены вчера не приходили, на цифирь перешел ?
ну тя и торкает...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.08.17 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
тебя ж с некоторых пор значимое - 666 ? Надо бы его

Ну со времени 43го только..
А так в основном остальное какая то неудачная и жалкая пародия на него..
Не каждому дано в жизни, быть похожим на 43го!
Вот бы до 43го дня продержаться..
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.08.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Как бы тебе доступнее донести?Уймись уже. Ты своим эгоцентризмом забрызгал всю флудильню. Лично мне ты со своими домыслами "на" не нужен, чтоб тебя обсуждать и чет там в тебе разглядывать. И какие могут быть "обиды"?). На что обижаться то?На бред?)))Я с тобой пообщаться было попытался, ты а ответ откровенно "завонял". А мне не есть интересно твою эту вонь осязать. Потому можешь продолжать и дале фонтанировать, а меня уволь в твоем спектакле учавствовать. Это крайнее обращение к тебе, харе с меня, а ты живи дале в своём ярком собвытийном полусумасшествии.
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.08.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сто лет назад этот мужчина считался настолько толстым, что специально его показывали в цирке.

Сто лет назад , люди боролись и дрались за еду , теперь они борются и дерутся с едой . Раньше считали сколько в семь едаков , теперь такого нет . Уровень жизни , если ты не заметил , вырос . И теперь только от самого человека , от его силы воли зависит как он выглядит . Цитата:
Обликоморале:
Сейчас это в порядке вещей, спасибо вам Макдаки и прочая нездоровая пища((

А ты кто , животное , которое помани булочкой , бежит за этой булочкой сломя голову . У тебя есть мозги , дееспособен ли ты в своих действиях , у тебя есть право выбора ? Тока не надо , что ты умён , другие сплошь дураки , и твоя печаль про Макдаки и прочую нездоровую пищу направлена исключительно на других , ввиду твоей природной доброты и человеколюбия . Твои комменты этим не пропитаны .

1305
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.08.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имеют ли право называться полноправными
которые друг на друга и остальных ...
как например в последнем

ы своим эгоцентризмом забрызгал всю флудильню.

это я так понимаю высокое звание.
которое присваивается только избранным.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если я - не спорю с модераторами,
Никого - не обзываю,значит я кого то брюсь?
Странная - логика...

Любитель - ставить - везде! К - месту - и - не - к - месту!
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1305:
имеют ли право называться полноправными
которые друг на друга и остальных ...

Чё , чужое полноправие спать не даёт ? Отвечать оппоненту нужно на его языке , иначе он тебя не поймёт . Вот Горожанин и ответил . В отличие от тебя и тебе подобных , такие как Горожанин способны на общение , диалог и дискуссию , правда с теми кто на это общение и диалог способен .

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ну вот, товарисч и слился.
Мне то с чего униматься ? Сам начал тут гадостями изливаться, теперь получив обратку пишешь уймись.
Заметь, я в отличии от тебя как раз не хамлю, не придираюсь, за слова отвечаю и говорю конкретно и по делу.
Все что вы пытаетесь разглядеть и приписать мне, как раз явственно проявляется в вас и ваших тирадах. И не стоит мне тут и честному народу говорить, что вы не обиженны и так далее. На сарказм, тем более апосля переводить. Говорить ап том, что пытались завязать общение. Коли все было так, как вы пытаетесь теперь преподнести, высказывания бы ваши изначально выглядели бы по другому. Нормально так оно звучит, я вас оскорбляю для полноценного общения. В очередной раз повторюсь, глупо и мелочно выглядит. Врага из вас, в отличии от вас из меня я не леплю. Такшта ходите мимо. И будет всем щастья.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Гыы...еще один " одаренный " не может не пройти мимо, шоб не вставить свои пять копеек.
Извиняюсь, но я не понял шо ты хотел сказать этим ? Поди сам толстый, поэтому тебя коробит правда жизни ?
А я при чом ? Я чисто факты выложил, но вам они смотрю не понравились. Так это ваши же проблемы.
Мне чего там предъявляете ? Вот интересно, почему люди, свое потаенное на других примеряют ? Свербит ?
Вопросов много, но ответов мне на них не надо. Я не настолько умен как ты, шоб их понять сразу. А вот задумываться, над этой чушью просто не охота. Все что будет сказано супротив меня, как раз к вам и вернется. Жгите )
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