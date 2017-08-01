Цитата: Обликоморале:

Сто лет назад этот мужчина считался настолько толстым, что специально его показывали в цирке.

Сто лет назад , люди боролись и дрались за еду , теперь они борются и дерутся с едой . Раньше считали сколько в семь едаков , теперь такого нет . Уровень жизни , если ты не заметил , вырос . И теперь только от самого человека , от его силы воли зависит как он выглядит . Цитата: Обликоморале:

Сейчас это в порядке вещей, спасибо вам Макдаки и прочая нездоровая пища((

А ты кто , животное , которое помани булочкой , бежит за этой булочкой сломя голову . У тебя есть мозги , дееспособен ли ты в своих действиях , у тебя есть право выбора ? Тока не надо , что ты умён , другие сплошь дураки , и твоя печаль про Макдаки и прочую нездоровую пищу направлена исключительно на других , ввиду твоей природной доброты и человеколюбия . Твои комменты этим не пропитаны .