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§ NG.kz
Гражданский активист предоставил К.Касымову "компромат" на госслужащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданский активист показал "компромат" на сотрудников правоохранительных органов министру внутренних дел Калмуханбету Касымову, передает Zakon.kz. Об этом активист Антон Волков написал на личном блоге главы ведомства. Он заявил, что госслужащие без стеснения выкладывают фото с застолий, алкоголем и оружием.
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§ 74
Re: Гражданский активист предоставил К.Касымову...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там комментарии просто умиляют.. давно так не смеялся...
Хотя есть и безобидные фотки
Профайл

Гость
Гражданский активист предоставил К.Касымову "компромат" на госслужащих




Отправлено: 01.08.17 - 10:47
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