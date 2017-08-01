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§ NG.kz
Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупатели перестанут покупать лёд по цене рыбы, в которой он содержится, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на члена Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова. Масса ледяной глазури в замороженной рыбе не должна превышать 5 % согласно новшествам техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
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666
Re: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе




Отправлено: 01.08.17 - 10:14
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же всё для людей делалось,побольше льда -ценник меньше,а теперь будут платить по полной программе и возмущаться ,что опять всё подорожало.
Профайл

Все просто
Re: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе




Отправлено: 01.08.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это же всё для людей делалось,побольше льда -ценник меньше

Интересно, для каких? Для жителей Европы, наверное. На всем пространстве ТС, это выглядит как комикс.

§ 74
Re: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять Таможенный союз виноват
Профайл

Хохол
Re: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе




Отправлено: 01.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,а теперь будут платить по полной программе и возмущаться ,что опять всё подорожало.

В нашем регионе не так уж и много потребления всего вышеперечисленного . Так что подорожание морских ежей , ракообразных , брюхоногих и двухстворчатых , население сильно и не заметит . У нас крабовые палочки и те , делают из рыбного фарша , а не из крабов . А так , да , цену с одного перекинут на другое . Вон брикет окорочков берёшь на оптовке , кило-полтора воды в нём получаешь при разморозке . Но есть выбор , брать не брикетом , а в магазине килограммами . Цену за воду там тебе включают в цену мяса .
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