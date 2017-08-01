Цитата: Добринцофф:

,а теперь будут платить по полной программе и возмущаться ,что опять всё подорожало.

В нашем регионе не так уж и много потребления всего вышеперечисленного . Так что подорожание морских ежей , ракообразных , брюхоногих и двухстворчатых , население сильно и не заметит . У нас крабовые палочки и те , делают из рыбного фарша , а не из крабов . А так , да , цену с одного перекинут на другое . Вон брикет окорочков берёшь на оптовке , кило-полтора воды в нём получаешь при разморозке . Но есть выбор , брать не брикетом , а в магазине килограммами . Цену за воду там тебе включают в цену мяса .