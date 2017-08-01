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§ NG.kz
В РК упростят правила использования беспилотников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При эксплуатации беспилотного летательного аппарата на территории РК необходимо иметь письмо от Комитета гражданской авиации о постановке на учет. Как использовать беспилотные летательные аппараты на территории Казахстана, рассказали в Комитете гражданской авиации.
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§ 74
Re: В РК упростят правила использования беспилотников
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4148
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 01.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как берегут то свой покой.. бояться за съемку своих "юрт"??
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