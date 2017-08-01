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§ NG.kz
Новые остановки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Абая после ремонта на остановках КЖБИ и 2-ой Подъём новые остановки вызывают недоумение. Приглядитесь. Один угол установлен на битых кирпичиках
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§ сайлау курманов
Re: Новые остановки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2031
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может временно стоит ,доделают
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§ dandiv
Re: Новые остановки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а другой угол?
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§ Baraken
Re: Новые остановки
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 01.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично не видел, но думаю это временно пока схватится бетон у основных опор.
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...
Re: Новые остановки




Отправлено: 01.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно же, что остановка не доделана! Чё панику раньше времени разводить! Вполне нормальный промежуточный процесс!

§ Victor Yang
Re: Новые остановки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8939
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот на остановке напротив 2 поликлиники вообще никаких признаков павильона нет - ни закладных деталей, ни ям под фундаменты. Он там вообще предусмотрен?
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§ NB
Re: Новые остановки
NB


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 18.01.13
Отправлено: 01.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне очень понравились остановки напротив Емшана и Fitnation , там же по Абая. Сложилось впечатление, что с трассы междугородней сняли туалеты и установили на Абая. Только теперь это не туалеты, а городские остановки. Как то так. Действительно город превращается в ПГТ в великой степи. Никакой цивилизации нам не надо. Назад . к истокам!!!!!!!!!!
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Хохол
Re: Новые остановки




Отправлено: 01.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупо выкладывать такую новость и такие фото когда идёт процесс монтажа .

§ Доктор СИЗО
Re: Новые остановки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3652
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.08.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот на остановке напротив 2 поликлиники вообще никаких признаков павильона нет - ни закладных деталей, ни ям под фундаменты. Он там вообще предусмотрен?

-очень хорошую тему затронул Виктор Янгович.... вот что значит бдительное око уважаемого пользователя...
-а куда девались десятки абайных остановок, заказанных в свое время, в Астане....по ....мульенов каждая....
- они же совсем новенькие были... даже на четверть не выработали свой срок....
-хороший, толковый городской глава обязательно сохранил бы эти остановки, чем снова тратить народные деньги......
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Сеня
Re: Новые остановки




Отправлено: 01.08.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставили ребята уровень, выложат и тумбы, так то монтаж еще в процессе. Откуда такие "авторы" повылазили?

§ Добринцофф
Re: Новые остановки
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то что улица находится на реконструкции вам ничего не говорит?
Ну неужели не видно ,что работа не закончена?
Я вам открою секрет,унитаз у вас в квартире тоже не вместе с плитой перекрытия появился,его потом примеряли и устанавливали.
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§ Доктор СИЗО
Re: Новые остановки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3652
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А то что улица находится на реконструкции вам ничего не говорит?
Ну неужели не видно ,что работа не закончена?

я не знаю, что вы там увидели....я увидел, что конструктор не заложил в чертеже 2 боковые стойки... теперь будут варить на месте....долбить плитку... заливать бетон... закрашивать сварку....кОшмар....
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