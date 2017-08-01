Цитата: Victor Yang:

А вот на остановке напротив 2 поликлиники вообще никаких признаков павильона нет - ни закладных деталей, ни ям под фундаменты. Он там вообще предусмотрен?

-очень хорошую тему затронул Виктор Янгович.... вот что значит бдительное око уважаемого пользователя...

-а куда девались десятки абайных остановок, заказанных в свое время, в Астане....по ....мульенов каждая....

- они же совсем новенькие были... даже на четверть не выработали свой срок....

-хороший, толковый городской глава обязательно сохранил бы эти остановки, чем снова тратить народные деньги......