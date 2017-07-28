Цитата: кустанаец 1:

изначально не о Цистоне , а о том , что наши деньги стоят не дороже бумажки на которой напечатаны , в отличие от доллара , евро и рубля

Изначально ты заговорил о лекарствах и я как потребитель их в больших количествах продолжил твою тему..

А то что бумашки не дороже доллара или евро, сделай простой эксперимент, продай доллар или евро или рубль на тенге и будешь приятно поражен ценой этого самого тенге..

Неужели ты не понимаешь что сказал несовместимую ни с чем экономическую глупость?