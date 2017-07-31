сайлау курманов Re: Поправочные коэффициенты, примененные АО «КазТрансГаз... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2030

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:14 когда возьмете за жабры жадного теплоснабжающего рудненского монополиста, как такое возможно:совершенно одинаковые объекты , правда один со счетчиком на тепло , так у последнего счет за тепло в десять раз меньше чем у того что без счетчика, бизнесмены просто вшоке , органы как воды в рот набрали, вроде главному письмо пишут ,подписи собирают