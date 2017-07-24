Цитата: Васян:

Здравствуйте знаю точно что выстрелы как пишет газета были не предупредительными а в людей потому что предупредительные выстрелы делают в воздух а не в свой транспорт. Надоело вранье которое пишут наши газеты. Узнайте правду а потом пишите.



все правильно написали газеты, Васян.... не буду спорить с тобой, один кореш выгуливал собаку.... видел сам.... четверо нападавших лежали на месте, потирая свои филейки...еще двое пытались уйти с места преступления, схватившись за свои помидоры....как будто взвод кузетовцев.... разрядил в них свое табельное оружие....