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≡ Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы "Кузет" вынужден был стрелять, чтобы остановить хулиганов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы "Кузет" вынужден был стрелять, чтобы остановить хулиганов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выстрелы звучали в 9 утра. Жители областного центра сообщили об этом "НГ". По словам очевидцев, стреляли дважды в районе железнодорожной больницы. На месте происшествия в это время находилась машина охранной компании "Кузет".
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Falco
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скандал. Разборки. Выстрелы. Весёлое начало последней рабочей недели июля. Хотя, чему ж тут удивляться? Костанай - это же казахстанский Чикаго!

Кристина
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы кузетовцы, таких надо сразу на место ставить! Хорошо, что никто серьезно не пострадал ;-)

Ирина
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 24.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких утырков только нет. Неужели в нашем городе дефицит подобных мест? Да на каждом шагу! Могли бы найти другое место для релаксации. Только не в баню им хотелось, а на ж..у приключений. Чем дело и закончилось. Надеюсь, отгребут не по-легкому дабы неповадно было!

Садя Навченко
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 25.07.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
Только не в баню им хотелось, а на ж..у приключений.

Ндаа, в баню, в девять утра. за релаксом
видать ночь совсем не задалась...

Васян
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 25.07.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте знаю точно что выстрелы как пишет газета были не предупредительными а в людей потому что предупредительные выстрелы делают в воздух а не в свой транспорт. Надоело вранье которое пишут наши газеты. Узнайте правду а потом пишите.

FOMA
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 25.07.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кристина:
Молодцы кузетовцы, таких надо сразу на место ставить! Хорошо, что никто серьезно не пострадал

Цитата:
Один из них ударил "кузетовца". Сотрудник охранной фирмы упал, на него набросились.

Ну, когда падают от удара это как минимум легкий нокдаун. Поэтому судить о том что в этой ситуации никто серьезно не пострадал, это как минимум должен тот охранник подтвердить.

§ Доктор СИЗО
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3648
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.07.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Васян:
Здравствуйте знаю точно что выстрелы как пишет газета были не предупредительными а в людей потому что предупредительные выстрелы делают в воздух а не в свой транспорт. Надоело вранье которое пишут наши газеты. Узнайте правду а потом пишите.

все правильно написали газеты, Васян.... не буду спорить с тобой, один кореш выгуливал собаку.... видел сам.... четверо нападавших лежали на месте, потирая свои филейки...еще двое пытались уйти с места преступления, схватившись за свои помидоры....как будто взвод кузетовцев.... разрядил в них свое табельное оружие....
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Мурат
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...




Отправлено: 27.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у нас в городе будет справедливость кухни творит что хочет прикрываясь своим начальством которые могут все решить на уровне вышестоящих начальников которые диктуют кто прав а кто виноват где закон? Кто сталкивался с сотрудниками ГБР тот поймет как они себя дерзко ведут. Те же самые продавцы и администраторы которые нажимают на тревожную кнопку сначало сами выходят на конфликт а потом вызывают ГБР.

§ Василькоф
Re: Сегодня в Костанае сотрудник охранной фирмы...
Василькоф


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Сообщений: 2
Регистрация: 31.07.17
Отправлено: 31.07.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Falco:
Костанай - это же казахстанский Чикаго!

с 1895 года именно так и именовались неофициально.
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