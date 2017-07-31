NG.kz В Костанае осудили еще одного участника банды, ограбившей предпринимателя-педофила



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:47 32-летний Саид МАМЕДОВ решил скрыться от правосудия в Турции, после того как в Костанае вместе с четырьмя подельниками напал на предпринимателя, а потом шантажировал его видеороликом, на котором бизнесмен развлекается с несовершеннолетней воспитанницей детского дома.

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