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§ NG.kz
В Костанае осудили еще одного участника банды, ограбившей предпринимателя-педофила
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
32-летний Саид МАМЕДОВ решил скрыться от правосудия в Турции, после того как в Костанае вместе с четырьмя подельниками напал на предпринимателя, а потом шантажировал его видеороликом, на котором бизнесмен развлекается с несовершеннолетней воспитанницей детского дома.
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Читатель 1
Re: В Костанае осудили еще одного участника банды, ограбившей...




Отправлено: 31.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Комбинаторы" х...)))

Саид
Re: В Костанае осудили еще одного участника банды, ограбившей...




Отправлено: 31.07.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До такого могли додуматься только педофилы. Туда им и дорога.
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