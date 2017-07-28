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§ NG.kz
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов высказался о слухах, которые появились в Казахстане, касающихся возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


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Сообщений: 5077
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
тебя конкретно спросил кто производитель, чья стра

Это как то влияет на те слова что ты сказал?
Индия, Болгария, Франция, Германия..
Цитата:
кустанаец 1:
Цистон в Челябинске 376 рублей за 100 таблеток

Ну и?
Умножай на курс и дальше?
Неужели практически одинаково?
Профайл

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5077
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Кстати чьи машины мы в Устькамане собираем и которые в

Мне без разницы чьи машины собираем, французского рено или ниссана..
Пусть начинают если им нравится..
Россия собирает от стиралок ЛЖ и Беко до тойот Прадо и БМВ, это что, плохо?
Таможенным барьером именно для этого и отгораживались от мира..
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кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и?
Умножай на курс и дальше?

Вот и я говорю как может стоить столько же или дороже у нас чем в более богатой стране и городе где 2 млн проживает только легально граждан России У нас разговор изначально не о Цистоне , а о том , что наши деньги стоят не дороже бумажки на которой напечатаны , в отличие от доллара , евро и рубля

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


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Сообщений: 5077
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
изначально не о Цистоне , а о том , что наши деньги стоят не дороже бумажки на которой напечатаны , в отличие от доллара , евро и рубля

Изначально ты заговорил о лекарствах и я как потребитель их в больших количествах продолжил твою тему..
А то что бумашки не дороже доллара или евро, сделай простой эксперимент, продай доллар или евро или рубль на тенге и будешь приятно поражен ценой этого самого тенге..
Неужели ты не понимаешь что сказал несовместимую ни с чем экономическую глупость?
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