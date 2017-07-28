Цитата: кустанаец 1:

Кстати чьи машины мы в Устькамане собираем и которые в

Мне без разницы чьи машины собираем, французского рено или ниссана..

Пусть начинают если им нравится..

Россия собирает от стиралок ЛЖ и Беко до тойот Прадо и БМВ, это что, плохо?

Таможенным барьером именно для этого и отгораживались от мира..