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§ NG.kz
Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском, освободилось место первого руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 30 июля, уже бывший аким Камыстинского района Жанабай Бисимбаев был представлен в качестве первого заместителя областного филиала партии «Нур Отан». Его предшественник Газиз Бекмухамедов «переходит на другую работу».
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1
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 12:30
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 12:32
Комментарий удален модератором.

Путник
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не важно кто придет на то или иное место. Хотелось бы чтоб работали качественно. Надеюсь у него это получится

Денис
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при чем тут религия нуротана и управление районом? теперь надо новые жипы люкс комплектации покупать для камыстинского района. апрельские уже бу и не подойдут для езды под бездорожью и разгильдяйству акимов районов.

Гость
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто придет к нам в Тарановский район?

в
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Кто придет к нам в Тарановский район?



Ахметов

Нур
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пипл, я вам объясню всю эту чехарду. 4 года прошло как всех акимов назначили после кампанейщины по формированию корпуса А. Теперь полномочия у всех истекли и будут массовые перестановки.

в
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сенокос у вас начнется, в росии с едой воюют а у нас с травой

Земляк
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГОСТЬ. К нам в Тарановский район никто не придет. Утеулин застолбил это место надолго. Руководить районном в котором у него все предпринимательство (хотя и оформленное на родственников) это ли не мечта любого акима.

Ruslan
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да стыдно за Тарановский район., Иметь асфальтовый завод. А дорога как после бомбёшьки!!!! А акиму по боку у него хозяйство!!!!

т
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 17:40
Комментарий удален модератором.

Камыстинка
Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,...




Отправлено: 31.07.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура !!! Наконец-то !!! ЖанаЖол ушел !!! Да здравствует ЖанаЖол !!!
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