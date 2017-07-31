Нур Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,... #7







Отправлено: - 15:41 Пипл, я вам объясню всю эту чехарду. 4 года прошло как всех акимов назначили после кампанейщины по формированию корпуса А. Теперь полномочия у всех истекли и будут массовые перестановки.