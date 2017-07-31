Моше Re: Воры обокрали сказку #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4320

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Лет через *надцать будут строчить в комментах областных газет свои героические мемуары, как им в десятых годах просто нечего было есть, они всего-лишь хотели сладкого, вытаскивая самих себя из положения бомжей. Может и хат накупят...



[Исправлено: Моше, 31.07.2017 - 21:39]