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§ NG.kz
Воры обокрали сказку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в районе магазина "Рассвет" была обворована кулинария "Сказка" .Сторож видимо крепко спал что преступники подогнали машину и без труда выдернули решетку с окна. Были взломаны терминалы и кассы продавца.
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§ vbn
Re: Воры обокрали сказку
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.07.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередной сладкоежка . :-)
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§ 112
Re: Воры обокрали сказку
112


(Пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если и был сторож, что старик сделает..
Вневедомственную нужно было и с кнопкой..
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§ сайлау курманов
Re: Воры обокрали сказку
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2030
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
десять лет назад уже подобное проходили, воришки выломав форточку перешагнули через спящую продавщицу и унесли ночную кассу , потом парад щедрости их и подвела , всех подручки взяли опера
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Читатель 1
Re: Воры обокрали сказку




Отправлено: 31.07.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Началось....

...
Re: Воры обокрали сказку




Отправлено: 31.07.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как воровали, так и воруют. Не исправляются люди

§ Василькоф
Re: Воры обокрали сказку
Василькоф


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 31.07.17
Отправлено: 31.07.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас обворована, смешно читать ваш слог он режит слух.
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§ Моше
Re: Воры обокрали сказку
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 31.07.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет через *надцать будут строчить в комментах областных газет свои героические мемуары, как им в десятых годах просто нечего было есть, они всего-лишь хотели сладкого, вытаскивая самих себя из положения бомжей. Может и хат накупят...

[Исправлено: Моше, 31.07.2017 - 21:39]
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