кустанаец 1 Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации #42







Отправлено: - 21:04 Цитата: 112:

А как это влияет на ценообразование по страна

Если ты в простом ответ не знаешь зачем в дискус вступаешь? С кем фармацевт заводы будут работать и по каким ценам , какие скидки дадут ? С компанией за которой 150 млн граждан плюс 50млн приезжих , нелегалов и прочих туристов или с компанией в стране которой 15 млн человек и то под большим вопросом ? Меня не интересуют то что ты принимаешь , мне это все равно Аскофен это для поднятия слишком низкого давления и в казахстане его нет , только цитрамон , Арафа для тех кто страдает серьезной формой палеортрита его тоже здесь нет , да и мало кто вообще о нем слышал . а пример с дворником привел потому что ты его сам описал Сам посуди препарат в Москве самой дорогой столице Мира стоит дешевле чем в нашем провинциальном Кустанае в Казахстане , а ведь в Москве большие наценки, а ты пример привел с препаратом который дороже у нас с Москвой на 10% Зайди в инет посмотри сколько в Челябинске цистон стоит