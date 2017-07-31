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§ NG.kz
В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в школу» дают лисаковчане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году для отправки в школу малообеспеченных детей они собрали 39 млн тенге. Государственный фонд всеобуча за три последних года помог 5 000 ребят на сумму 37 млн тенге.
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§ 112
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот если цыганенок не хочет идти в школу, им как, баблом закидывают и они ходят?
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Житель
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...




Отправлено: 31.07.17 - 17:55
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.07.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только нал . , иные платежи исключены .
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§ 112
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще я сторонник того если ребенок не хочет учиться, пусть ни учится..
Вырастит будет работать дворником или грузчиком..
Зачем на них деньги тратить?
Если захочет, пусть потом как Михайло Ломоносов в 20 лет.
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Лисаковец
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...




Отправлено: 31.07.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы забыли запятую поставить в Лисаковске собрали не 39, а 3,9 млн тенге

акции дорога «Дорога в школу» приняли участие 139 трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности и оказана помощь всем 176 ученикам, вошедшим в список на оказание помощи. Сумма оказанной помощи составила 2 103 221 тенге.

Одними из первых откликнулись и приняли участие в благотворительности более 50 руководителей государственных структур города. Благодаря их помощи 69 учащихся учреждений образования подготовлены к новому учебному году.

Значительный вклад в оказание помощи детям внесли акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели. Ими оказана поддержка 107 детям.
Весомую помощь при проведении акции оказали такие предприятия, как: ТОО «Оркен», АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Арай Холдинг», имам Лисаковской мечети Серик Темирбекулы, ресторанный комплекс «Баден-Баден», которые каждый год участвуют в подготовке к новому учебному году детей работников своего предприятия. Благодаря их финансовой поддержке оказана помощь ещё 119 детям на общую сумму 1 831 100 тенге.

Таким образом, всего оказана помощь 295 ученикам на сумму 3 934 321 тенге.

§ 112
Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лисаковец:
Благодаря их финансовой поддержке ока

Обычно с работяг на ГОКе у нас высчитывают..
На всякие благотворительные цели..
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