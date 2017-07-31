Лисаковец Re: В Костанайской области больше всех средств на «Дорогу в... #5







Отправлено: - 19:48 Вы забыли запятую поставить в Лисаковске собрали не 39, а 3,9 млн тенге



акции дорога «Дорога в школу» приняли участие 139 трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности и оказана помощь всем 176 ученикам, вошедшим в список на оказание помощи. Сумма оказанной помощи составила 2 103 221 тенге.



Одними из первых откликнулись и приняли участие в благотворительности более 50 руководителей государственных структур города. Благодаря их помощи 69 учащихся учреждений образования подготовлены к новому учебному году.



Значительный вклад в оказание помощи детям внесли акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели. Ими оказана поддержка 107 детям.

Весомую помощь при проведении акции оказали такие предприятия, как: ТОО «Оркен», АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Арай Холдинг», имам Лисаковской мечети Серик Темирбекулы, ресторанный комплекс «Баден-Баден», которые каждый год участвуют в подготовке к новому учебному году детей работников своего предприятия. Благодаря их финансовой поддержке оказана помощь ещё 119 детям на общую сумму 1 831 100 тенге.



Таким образом, всего оказана помощь 295 ученикам на сумму 3 934 321 тенге.