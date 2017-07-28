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§ NG.kz
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов высказался о слухах, которые появились в Казахстане, касающихся возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.
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кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но есть и хорошее Зубы в Казахстане лечить дешевле чем у нас в Германии и России, а делают импланты очень качественно , всего за 120000 тенге за зуб

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
медикаменты кстати у нас от 30до 200 % дороже чем в Росс

Конкретику давай..
Тот же Лив 52 или Цистон..
Цена там и тут..
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кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

запомни свидомый . я всегда говорю то , что знаю наверняка в отличие от тебя , у меня в Челябинске однокурсник имеет свою клинику , вместе с аптекой прикрепленной к сети аптек Челябинской сети , а здесь другой в том же профиле . Так , что не мне этот вопрос задавай а Министру здравоохранения что бы производство фармацевтики поднимал и кучке дармоедов сидящих на плечах наших аптек

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
меня в Челябинске однокурсник имеет

Мне вот не нужно никаких однокурсников и друзей.
Нужна конкретика, раз ты так говоришь что на 200 процентов.
Сколько там стоит цистон и Лив-52?
Чтобы получить необходимый процент, может вообще 300?
Это так трудно для понимания?
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цистон..
Открыл навскидку Москва.
Яндекс Маркет..
От 358 до 450 рублей.
Биосфера Костанай - 2050 тенге..
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кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

пойди сейчас в аптеку или позвони, спроси аскофен который стоит рублей 30 в России или Arava 20 мг , ну и для интереса поищи на сайтах аптек Фарлэнд или Классик , потом пойди в цветную Фармаком у нас и сравни. 200 % скидку можешь получить если препарат близок к концу своего срока , это закупочные некоторые цены. И последнее спроси в аптеке сколько у них препаратов под маркой МАДЕ ин КЗ и больше говорить не о чем будет

кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сколько там стоит цистон и Лив-52?
Кто производитель этих препаратов ?

кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:

Обратись к любому экономисту и он тебе спокойно объяснит, что тенге не ликвидная сегодня денежная единица . такая же как киргизкий сом или узбекский , как лари или литы с латами и прочее

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
спроси аскофен который с

Да не пью я это лекарство!
Лив, Цистон, гепабене, канефрон, уродан, креон, еще какие то..
На фига мне копеечный аскофен какой то?
В стоматологии обезбаливающие?
Как вышло что тут дешевле в Казахстане они?
Мне интересно что принимаю сам..
И не надо говорить пойди не пойди..
Ссылку дай что там у твоего друга тот же Цистон стоит допустис 100 рублей..
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кустанаец 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цистон..
Открыл навскидку Москва.

В Москве дворник зарабатывает 40 т рублей , а у нас 40 т тенге , а цена на твой препарат дороже чем в Москве , неудачный пример ты привел

§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Москве дворник зарабатывает 40 т рублей , а у н

Блин..
Да што ты...
Конкретно лекарство!
Какой дворник, речь о гастарбайтерах?
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§ 112
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
112


(Пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Кто производитель этих препаратов ?

Наверно Бог..
Кто ж еще?
Фармацевты разумеется!
Разных преразных стран..
А как это влияет на ценообразование по странам?
Ну разве что только аналоги и оригиналы..
Но я то за оригиналы говорю..
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Гость
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 20:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 31.07.17 - 21:04
Комментарий проходит проверку.
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