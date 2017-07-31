NatashArak Какой косметикой вы пользуетесь #1







Отправлено: - 01:59 Девочки привет!

Готовлюсь к борьбе с возрастными изменениями! ;)



Посоветуйте, какой вы профессиональной косметикой или кремами пользуетесь?

Перелистала все форумы в интернете, ваш самый познавательный, вот решила спросить...



Буду рада вашим советам!