Доктор СИЗО Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП #10





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:02 Цитата: Гость:

Приора и такси в 5-20 утра столкнулись. Приора проехала на красный сигнал светофора.

-газельки ничем не лучше ездят.... весной, я ехал по Абая между контейнерами с бордюрным камнем....запрещающего знака и шлагбаумов не было.... что бы не поймать проволоку и стяжную ленту на резину решил двигаться по второй полосе.... на Т-образном перекрестке решил повернуть к 55 магазину.... и тут жена кричит....на тебя с правой полосы несется газелька,.....она неслась, как бешенная, выныривая из под контейнеров.... обкуренный водитель, долго не хотел пропускать меня на правый поворот.... моргая и качая свои права.... резина у него казенная...иволговская... нахватает за день шипов строительных... пофиг ему....фактически это была не проезжая часть, а строительная площадка с однополосным движением... правую полосу захватили строители....