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§ NG.kz
Поправочные коэффициенты, примененные АО «КазТрансГаз Аймак», прокуратура признала незаконными
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня сообщила и. о. начальника управления облпрокуратуры Жанна ТОКАРЧУК на брифинге по итогам деятельности надзорного органа за 6 месяцев 2017 года. Она добавила: проверку проводили по заданию Генпрокуратуры, однако ее инициатором стала прокуратура Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Поправочные коэффициенты, примененные АО «КазТрансГаз...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда возьмете за жабры жадного теплоснабжающего рудненского монополиста, как такое возможно:совершенно одинаковые объекты , правда один со счетчиком на тепло , так у последнего счет за тепло в десять раз меньше чем у того что без счетчика, бизнесмены просто вшоке , органы как воды в рот набрали, вроде главному письмо пишут ,подписи собирают
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