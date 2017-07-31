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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ну вишь, я говорю школота и ушки мохнатые так и прут. На адекватные ответы, вы только и можете лепить детские штампы. И знаете, на такое мне даже огорчаться не чего, а уж обижаться ...гыы..не ваш уровень. что суметь это))
Уныло все это. И больше получается к вам применимо. Я ж говорю, себя только любимых видите и слышите.
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уныло все это.

Ужо повторяешься.
"Не ваш уровень...это суметь...")))
послушай себя со стороны, абстагируйся от ситуации...ты бредишь наяву.
Цитата:
Обликоморале:
Я ж говорю, себя только любимых видите и слышите.

И это точно о тебе)))
А про школоту...напомню тебе немного (не совсем правда из школьной программы, Алиса не даст соврать): "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану" (с). Чьи слова, надеюсь, напоминать не надо? Как и о чём, собственно)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторая кличка Земляка..
А полет все тот же..
Та же агрессия, только завуалированная в какие то совсем немного озлобленные шуточки..
Эн, мне что ли открыть другой ник..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И главное подозрительно все знает, вплоть до двух лет давности что и кто тут говорил!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что самое заметное, как то вдруг неожиданно исчезли гости, тролли, серые 112е и иже с ними..
Появилось два региненных вместо них..
И казалось бы, ты пришел по истечении скольки то лет, ничего не знаешь, ведешь первое время себя боле менее дружелюбно..
Но сразу какая то агрессия пошла, как будто я им что то должен был в первый же день ..
Тут воон оно как Михалыч..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уныло все это. И

Ога..
Обсуждать за глаза казахских жен приятно...
Вот ведь не знал..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном делают асфальт, быстро и приятно и дороги не перекрывают..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И техника тут самая передовая, а не Зилы и газоны 53тьи как в Костанае..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Я хоть и повторяюсь, но по факту. В отличие от вас " обиженного")))
Мне та шта, детей с вами не крестить, на одном поле не сидеть, да и в песочницу я вашу не полезу)
Не стоит нервничать и грубить. Я повторюсь, мне это не сложно.
Все что вы пытаетесь разглядеть в других и навесить, очень так ярко выражено в вашем словоблудии.
Заметьте, в отличии от вас, я не пытаюсь вас унизить, обозвать или как то свою неприязнь выразить.
У вас же это сквозит с первых слов и довольно мелочно.
Уймитесь уж, коль считаете себе и пытаетесь выставить благоразумным.
И еще раз, за слова свои отвечайте, что бы не прослыть балоболом.
Фас, что ли?)))))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обсуждать за глаза казахских жен приятно...
Вот ведь не знал..

* смайлег глаза вытаращил ?
ты это опять лепишь ко мне чудливый ?
ну ты и пургомет )))))
Вот уж у кого языг без костей и сплошные дешевые наговоры.
За это тебя и приходится раз за разом, окунать же в твою ложь помноженную на провокацию.
Маврик, народ в большинстве читающий форум, в отличии от тебя не настолько / тут можно дать волю фантазии/, что бы не видеть. чем ты тут по сути занимаешься )))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сто лет назад этот мужчина считался настолько толстым, что специально его показывали в цирке.

Сейчас это в порядке вещей, спасибо вам Макдаки и прочая нездоровая пища((
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