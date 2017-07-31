Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4434





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3214

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:54 Цитата: Горожанин_kst:



Я хоть и повторяюсь, но по факту. В отличие от вас " обиженного")))

Мне та шта, детей с вами не крестить, на одном поле не сидеть, да и в песочницу я вашу не полезу)

Не стоит нервничать и грубить. Я повторюсь, мне это не сложно.

Все что вы пытаетесь разглядеть в других и навесить, очень так ярко выражено в вашем словоблудии.

Заметьте, в отличии от вас, я не пытаюсь вас унизить, обозвать или как то свою неприязнь выразить.

У вас же это сквозит с первых слов и довольно мелочно.

Уймитесь уж, коль считаете себе и пытаетесь выставить благоразумным.

И еще раз, за слова свои отвечайте, что бы не прослыть балоболом.

Фас, что ли?)))))