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Куратор темы: drakon
Нурлан Алтынкутакбаев
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.07.17 - 16:54
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а ночью, как общаетесь в Барбарой

Ночью - мы спим... :lol: :-P
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
может тебе портить карьеру дружба с двумя одиозными личностями на форуме....со мной и с 112-ым...

Ну некоторые уже отвернулись от него, когда он сказал про меня друг..
Так что я бы на месте Дракоши помолчал бы о друзьях..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тоже сейчас к своему доктору поеду

Я еще завтра..
Эндокринолога нет, в сентябре только, может не помру, какие то изменения..
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