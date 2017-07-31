Цитата: Доктор СИЗО:

может тебе портить карьеру дружба с двумя одиозными личностями на форуме....со мной и с 112-ым...

Ну некоторые уже отвернулись от него, когда он сказал про меня друг..

Так что я бы на месте Дракоши помолчал бы о друзьях..