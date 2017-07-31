Цитата: Обликоморале:

Уныло все это.

Ужо повторяешься.

"Не ваш уровень...это суметь...")))

послушай себя со стороны, абстагируйся от ситуации...ты бредишь наяву.

Цитата: Обликоморале:

Я ж говорю, себя только любимых видите и слышите.

И это точно о тебе)))

А про школоту...напомню тебе немного (не совсем правда из школьной программы, Алиса не даст соврать): "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану" (с). Чьи слова, надеюсь, напоминать не надо? Как и о чём, собственно)