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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3209
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Спасибо за инфу, не знал честно...хотя уже лет 20 поди мою только на автомойках авто, хотя нет грешен..на даче бывает пару-тройку раз в год, иногда охота самому этим делом заняться..вода правда уходит в почву, до речки от нее метров 700.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
до речки от нее метров 700.

Ты забыл,про круговорот воды в природе.
Когда ты поливаешь на даче,куда
уходит вода? Также вода с автомаслом-
уходит туда же... в воду... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,я тоже сейчас к своему доктору поеду.

Она - Доктор Медицины.Кстати имя
у неё- Марен. Прием в 9.45... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3209
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Про круговорот я помню, но почва в отличии от того как Марик моет машину прям на Картомарах, все же задерживает в качестве естественного фильтра часть вредных примесей. И так жеж, я все же каюсь в содеянном хотя бы. Грешен. )
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
часть вредных примесей.

Часть - это не всё. Это - часть... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,кстати! 7 лет я тут на форуме!!!
Поздравляю - себя. Так долго.
Не каждый - выдержит... :oops: :-P
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,кстати! 7 лет я тут на форуме!!!
Поздравляю - себя. Так долго.
Не каждый - выдержит... :oops: :-P

-другие за это время давно получили особый статус....Уважаемый пользователь....
- вот подумал.... может тебе портить карьеру дружба с двумя одиозными личностями на форуме....со мной и с 112-ым.... )))))))
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:



(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11513
Регистрация: 31.07.10

Отправлено: 31.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,я тоже сейчас к своему доктору поеду.

Она - Доктор Медицины.Кстати имя
у неё- Марен. Прием в 9.45... :lol: :oops:
Профайл Послать приватное сообщение drakon

-и что, хочешь сказать, ты понимаешь по немецски.....латинским шрифтом же написано....тут на форуме многие уважаемые пользователи уже 400 комментариев друг другу написали, доказывая, что казахи не осилят латинский шрифт((((
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
может тебе портить карьеру дружба с двумя одиозными личностями на форуме....со мной и с 112-ым.... )))))))

Как говорится- "Связался Чёрт с Младенцами"... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3209
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас Дракоша и без энтого статуса, уважаемый из уважаемых. Аким деревеньки и её окрестностей. Ну шо же поздравляю...Налей сеня пять капель и отметь это дело с Барбарой))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3209
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Часть - это не всё. Это - часть...

Ну я ж не немец, плюс совковое прошлое и ТС давит. Менталитет панимаешь ли ))
Знаю ужо, шо в аду меня грешника, будут на " отработке " жарить )
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.латинским шрифтом же написано..

А я в навигатор Адрес - Латинскими забиваю,
как в Визитке. Доехал,а там,Голосовой
Переводчик у меня есть. Говоришь по
русски и он переводит на немецкий.
И так уже 17 лет... :oops: :-P
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я в навигатор Адрес - Латинскими забиваю,
как в Визитке. Доехал,а там,Голосовой
Переводчик у меня есть. Говоришь по
русски и он переводит на немецк

- а ночью, как общаетесь в Барбарой....навигатор в спальню несешь...))))))
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У нас Дракоша и без энтого статуса, уважаемый из уважаемых.

- порядок есть порядок....как говорится, пользуясь случаем....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
меня грешника, будут на " отработке "

Не хотел вам говорить,что это такое.

Вон Барбара - стоит и смотрит.Спасатели-
проплывут,она мне махнёт рукой,я быстро
подъезжаю,пока они - вернутся,Барбара-
успеет машину - помыть. Я не мою,сижу
с включённым двигателем.Она прыгает на
заднее сиденье и уезжаем. Не успевают
они приплыть.Проверено уже.Да и номер
я меняю - на служебный... :lol:
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