Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6668





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:06 Цитата: drakon:







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Сообщений: 11513

Регистрация: 31.07.10



Отправлено: 31.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Марик,я тоже сейчас к своему доктору поеду.



Она - Доктор Медицины.Кстати имя

у неё- Марен. Прием в 9.45...

Профайл Послать приватное сообщение drakon (Полноправные пользователи)Сообщений: 11513Регистрация: 31.07.10Отправлено: 31.07.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитированияМарик,я тоже сейчас к своему доктору поеду.Она - Доктор Медицины.Кстати имяу неё- Марен. Прием в 9.45...Профайл Послать приватное сообщение drakon

-и что, хочешь сказать, ты понимаешь по немецски.....латинским шрифтом же написано....тут на форуме многие уважаемые пользователи уже 400 комментариев друг другу написали, доказывая, что казахи не осилят латинский шрифт((((