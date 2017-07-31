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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно..
Стою в свой собственный кабинет..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я тибья я тибья..
Заладил..
Предмета разговора нет или что то хочешь?
На нет и суда нет..
Обо мне говори что хочешь со своей толпой поддакивал, только потом не ной только..

Эта шта было ? Сам то хоть понял ? Или так лишь бы в ответ что то ляпнуть? :lol: :lol: :lol:
Цитата:
112:

Там же где и ты и где вы все, спрятались от реальной жЫзни..

Я кажется ужо озвучил свое здесь появление заново, но ты ведь не услышал нарциссик ))
И так вот ужо вышколено, продолжаешь писать, лишь писать, без смысла, сути ...по попросту словесно п... поливать)
балуйся, чем бы не тешилось, лишь бы по меньше ныло.. как не крути, а вот фото твои разные, тока не жрачки, я двумя руками приветствую..сельфярь такие .. некоторые реально зачетно-смотрибельно приятны !
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* Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты че, тоже бросил?

Курить - да, лет 10 как. Бесповоротно.
Выпивать, выпиваю. По настроению, но не боле 250 за раз, и только собственного производства).
Лечись, Марик, здоровье - дело важное.
Хотя ещё Черчиль, по-моему, как-то сказал:
"Что такое здоровье и деньги без везения?К примеру, на Титанике все были чертовски богаты и практически здоровы...но вот не повезло..."
Цитата:
Обликоморале:

Хамишь как всегда?Ну да ладно.
Мимо так мимо, сам-то не забывай - ты это ещё не все, "не надо всех с собой отождествлять", типо). Где ты видел чтоб тебя кто-то с собой отождествлял?К тебе вполне миролюбиво обратились, нет? Ладно не буду тревожить Ваше Величество. Корона не жмёт?
А про отождествления...судя по твоему поведению оно возможно только исходя из понимания, что и рот и задница - есть практически тождественное представление пищеварительного тракта человека, с одним лишь существенным отличием, в одно отверстие пища входит, из другого - выходит.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Хамишь как всегда?

Даже не думал))
Я и на вы и дружище отвечал в ответ. Просто принял ваш стиль письма и разговора. Не более. Вот понимаете что странно, сами как бы начинаете высказывать претензии, пытаться уколоть, какие то свои обиды прошлого перевести на собеседника и т.д. и т.п. Но вот когда читаете на все на это адекватный ответ, почему то начинаете обижаться и вновь приписывать то чего по сути не было. Печально. Но вы держитесь. И именно, продолжайте, в том же духе своими излияниями показывать себя со стороны глупой.
А ваше рот- задница, корона ващпе пестня. Сие уже как то скучно и где то схоже уровню школоты пишущей на партах.
Бывает. Знаем. Плавали, не впервой подобные претензии слышать ))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот редкий случай, когда Медведь не в спячке. Да и еще с пенсами прям такой радостный. Вот тоже антиресно, шо это было ? Неужто, когда он поднял размер пенсии ?))
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11513
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да и еще с пенсами прям такой радостный.

Вот,Доктор СИЗО,кто - ниче не боится.
Аж премьера,соседней Страны - выставил.
А интересно,выставить премьера,Президента
Казахстана выставить- неверное боится... :lol:
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* Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Принял стиль, а до смысла не дотянул...в отношении Марика был сарказм, который принял за какое-то подобие "адвокатства"...?!Начал чёт толкать про отождествление, о том что не "все такие" и тр. пр. Тонкости перестал подмечать, какие то обиды прошлого приплетать...слишком на себе стал концентрироваться после длительного перерыва, вот что скажу.
Про Медведя отжёг, не спорю).
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