|Цитата:
112:
Я тибья я тибья..
Заладил..
Предмета разговора нет или что то хочешь?
На нет и суда нет..
Обо мне говори что хочешь со своей толпой поддакивал, только потом не ной только..
Эта шта было ? Сам то хоть понял ? Или так лишь бы в ответ что то ляпнуть?
Цитата:
112:
Там же где и ты и где вы все, спрятались от реальной жЫзни..
Я кажется ужо озвучил свое здесь появление заново, но ты ведь не услышал нарциссик ))
И так вот ужо вышколено, продолжаешь писать, лишь писать, без смысла, сути ...по попросту словесно п... поливать)
балуйся, чем бы не тешилось, лишь бы по меньше ныло.. как не крути, а вот фото твои разные, тока не жрачки, я двумя руками приветствую..сельфярь такие .. некоторые реально зачетно-смотрибельно приятны !