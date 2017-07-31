Цитата: 112:



Я тибья я тибья..

Заладил..

Предмета разговора нет или что то хочешь?

На нет и суда нет..

Обо мне говори что хочешь со своей толпой поддакивал, только потом не ной только..

Эта шта было ? Сам то хоть понял ? Или так лишь бы в ответ что то ляпнуть?

Цитата: 112:



Там же где и ты и где вы все, спрятались от реальной жЫзни..

Я кажется ужо озвучил свое здесь появление заново, но ты ведь не услышал нарциссик ))

И так вот ужо вышколено, продолжаешь писать, лишь писать, без смысла, сути ...по попросту словесно п... поливать)

балуйся, чем бы не тешилось, лишь бы по меньше ныло.. как не крути, а вот фото твои разные, тока не жрачки, я двумя руками приветствую..сельфярь такие .. некоторые реально зачетно-смотрибельно приятны !