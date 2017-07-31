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§ NG.kz
В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29066
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обе аварии, судя по свидетельству очевидцев, произошли не на загруженных дорогах. В первом случае в Костанае погиб водитель такси. Во втором - водитель "Москвича".
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гость
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
москвич серьезный тачан, конечно против фуры мелковат, но гранты шманты и хендайки расшибет молча

Алексей
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, в статье имеется ошибка "Начато досудебное расследование по ст.145, ч.3 УК РК", по ст.345 ч.3 УК РК.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то на другом ресурсе, уже читал что водитель " Москвича" вроде заснул. От этого и произошло столкновение.
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§ Гриня
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На алау писали что водитель москвича уснул за рулем.А про таксишку что-то подробностей нет нигде. Это с какой силой её долбанула приора что зад машины на метр вверх взлетел.... Царствие небесное водителям.
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§ antonK
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на этом же перекрестке, в четверг вроде, было дтп даже, но где-то под вечер
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Саня
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19.15 в пятницу.
На хендай ехал столкнулся с бмв водила пролетел на красный я в него.моя тачка в хлам

100
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пить дать - приора на красный шпарила. В последнее время это прям как модный тренд стало - каждый день вижу, фигачат некоторые (особенно с номерами 707, 077, 010) на красный как за здрасьте, даже не притормаживая. Как будто массовое помешательство какое-то.

ангел
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время это прям как модный тренд стало - каждый день вижу, фигачат некоторые (особенно с номерами 707, 077, 010) на красный как за здрасьте, даже не притормаживая. Как будто массовое помешательство какое-то.****


Степь большая,всех дураков в свои недра ( на 1.5 м.) примет... ;-) ;-) ;-)

Гость
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приора и такси в 5-20 утра столкнулись. Приора проехала на красный сигнал светофора. Причем сигнал горел уверенно секунд 10-12. Такси перевернуло от удара на крышу. Просто очевидцы переворачивали машину, что бы достать таксиста, вот она т повисла задними колесами на заборе.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Приора и такси в 5-20 утра столкнулись. Приора проехала на красный сигнал светофора.

-газельки ничем не лучше ездят.... весной, я ехал по Абая между контейнерами с бордюрным камнем....запрещающего знака и шлагбаумов не было.... что бы не поймать проволоку и стяжную ленту на резину решил двигаться по второй полосе.... на Т-образном перекрестке решил повернуть к 55 магазину.... и тут жена кричит....на тебя с правой полосы несется газелька,.....она неслась, как бешенная, выныривая из под контейнеров.... обкуренный водитель, долго не хотел пропускать меня на правый поворот.... моргая и качая свои права.... резина у него казенная...иволговская... нахватает за день шипов строительных... пофиг ему....фактически это была не проезжая часть, а строительная площадка с однополосным движением... правую полосу захватили строители....
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очевидец
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом такси пассажир был молодая девушка зовут Валентина ей 23-25 лет.Она тоже пострадала и была на грани жизни и смерти но врачи спасли ее.Просто у нас во дворе рассказали что она в крупное дтп недавно попала.
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