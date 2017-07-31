Денис Re: Еще в одном районе Костанайской области, Камыстинском,... #4







Отправлено: - 13:33 при чем тут религия нуротана и управление районом? теперь надо новые жипы люкс комплектации покупать для камыстинского района. апрельские уже бу и не подойдут для езды под бездорожью и разгильдяйству акимов районов.