ALASHAINASY.KZ: «Қыз алып қашқан жігіттерді 4-5 жылға соттағандары несі!» («Зачем парней, укравших девушку, осудили на 4-5 лет?!») - Газета публикует мнение пользовательницы Facebook Бахыт ЖАНШАЕВОЙ, которая считает наказание для парней, похитивших девушку - лишение свободы на несколько лет, слишком суровым.



Цитата: «Зачем же их посадили на 4-5 лет! Можно же было оштрафовать, сделать строгое предупреждение. Жалко их. Между тем, мы готовы прощать, того же УСЕНОВА, например, который стал причиной гибели человека. Можно было и этих парней так же простить, они ж молодые. Тем более, традиция такая есть у нас, воровать невест. Можно было применить более мягкое наказание», - считает она.



Давно не было так хорошо, и вдруг снова!



Прекрасные народные традиции, зачем какой-то глупые Уголовный Кодекс, при чём тут он вообще?! Надо их судить по законам гор, тьфу, по законам степи. Если своровал невесту у уважаемого человека, а сам голь перекатная - по всей строгости. А если наоборот, то это традиция такая, понимать надо.



Вот тогда заживём!



ABAI.KZ: «Әзімбай Ғали. Орыс мектебі қазақ есебінен толықпауы тиіс» («Азимбай Гали: Русские школы не должны пополняться за счет казахов») - По мнению политолога Азимбая ГАЛИ, казахи не должны отдавать детей в русские школы, и в ближайшее время надобность в них отпадет.



Цитата: «Казахи должны стать политической нацией на основе государственного языка. В будущем, сократится демографический рост, снизится уровень казахской репатриации и возможность урбанизации коренного населения. На сегодня доля городских казахов составляет больше 60 процентов, но все равно казахский язык не стал полноценно государственным. Но растет количество русскоязычных и их политическое влияние, хотя их доля всего 10 процентов на данное время. Доля казахского населения на сегодня составляет 71 процент и 13 миллионов человек, это очень мало.



Поэтому мы должны достичь следующих целей: довести численность населения до 90 процентов, казахизировать 10-15 процентов русскоязычных казахов, отказаться от латиницы и трехязычия (на сегодня в русских школах обучаются всего 9 процентов казахских детей), русские школы не должны пополняться за счет казахских детей», - пишет он.



Какая непонятная статистически ситуация - доля казахов растёт, количество русскоязычных падает, но их политическое влияние растёт?! Как так-то?!

Доля казахского населения 71%, доля русскоязычных 10%, а кто оставшиеся 19%, китайцы что ли?



И снова, конечно, про отказ от трёхязычия и латиницы, забавно.

Эдак я скоро сторонником реформы стану, раз такие видные личности стоящие на стороне национал-патриотизма - все поголовно против.



Надо будет гражданина Азимбая Гали запомнить и последить за творчеством, чувствую это будет интересно.