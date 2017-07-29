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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ALASHAINASY.KZ: «Қыз алып қашқан жігіттерді 4-5 жылға соттағандары несі!» («Зачем парней, укравших девушку, осудили на 4-5 лет?!») - Газета публикует мнение пользовательницы Facebook Бахыт ЖАНШАЕВОЙ, которая считает наказание для парней, похитивших девушку - лишение свободы на несколько лет, слишком суровым.

Цитата:
«Зачем же их посадили на 4-5 лет! Можно же было оштрафовать, сделать строгое предупреждение. Жалко их. Между тем, мы готовы прощать, того же УСЕНОВА, например, который стал причиной гибели человека. Можно было и этих парней так же простить, они ж молодые. Тем более, традиция такая есть у нас, воровать невест. Можно было применить более мягкое наказание», - считает она.


Давно не было так хорошо, и вдруг снова!

Прекрасные народные традиции, зачем какой-то глупые Уголовный Кодекс, при чём тут он вообще?! Надо их судить по законам гор, тьфу, по законам степи. Если своровал невесту у уважаемого человека, а сам голь перекатная - по всей строгости. А если наоборот, то это традиция такая, понимать надо.

Вот тогда заживём!

ABAI.KZ: «Әзімбай Ғали. Орыс мектебі қазақ есебінен толықпауы тиіс» («Азимбай Гали: Русские школы не должны пополняться за счет казахов») - По мнению политолога Азимбая ГАЛИ, казахи не должны отдавать детей в русские школы, и в ближайшее время надобность в них отпадет.

Цитата:
«Казахи должны стать политической нацией на основе государственного языка. В будущем, сократится демографический рост, снизится уровень казахской репатриации и возможность урбанизации коренного населения. На сегодня доля городских казахов составляет больше 60 процентов, но все равно казахский язык не стал полноценно государственным. Но растет количество русскоязычных и их политическое влияние, хотя их доля всего 10 процентов на данное время. Доля казахского населения на сегодня составляет 71 процент и 13 миллионов человек, это очень мало.

Поэтому мы должны достичь следующих целей: довести численность населения до 90 процентов, казахизировать 10-15 процентов русскоязычных казахов, отказаться от латиницы и трехязычия (на сегодня в русских школах обучаются всего 9 процентов казахских детей), русские школы не должны пополняться за счет казахских детей», - пишет он.


Какая непонятная статистически ситуация - доля казахов растёт, количество русскоязычных падает, но их политическое влияние растёт?! Как так-то?!
Доля казахского населения 71%, доля русскоязычных 10%, а кто оставшиеся 19%, китайцы что ли?

И снова, конечно, про отказ от трёхязычия и латиницы, забавно.
Эдак я скоро сторонником реформы стану, раз такие видные личности стоящие на стороне национал-патриотизма - все поголовно против.

Надо будет гражданина Азимбая Гали запомнить и последить за творчеством, чувствую это будет интересно.
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Язык состоит из слов, а не букв.

видна грамотность, ага! что же вы такой вумный следующий шаг не делаете? потому что он вам не нужен? слова из чего состоят? ;-)
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если своровал невесту у уважаемого человека, а сам голь перекатная - по всей строгости. А если наоборот, то это традиция такая, понимать надо.


Удивляться не приходится. Ведь уже не стесняясь высказывают официальную позицию:

Цитата:
Конечно, каждое должностное лицо должно отвечать за свои поступки, но к каждому нарушению нужно подходить индивидуально


Самое главное, что коррупционные схемы растут, людей в них задействовано все больше. Каждый участник становится "человеком уважаемым" и трогать его нельзя, кроме случаев, когда крайне важно отмазать еще более "уважаемого человека". Таким образом, скоро все будут уважаемыми, а наказывать будут простого ваньку, который баранку крутит. Хотя постойте-ка.. ведь уже так и происходит. :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Хотя постойте-ка.. ведь уже так и происходит.


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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8937
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если своровал невесту

Тут ведь как может быть. Невеста, например, очень за, а её родители против. Подают заявление на похищение, их находят и, под давлением авторитета родителей невеста даёт нужные показания.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Подают заявление на похищение, их находят и, под давлением авторитета родителей невеста даёт нужные показания.


Такое дело в правовом государстве даже до суда не дойдет. Так как помимо показаний потерпевшего необходимы еще и улики. Ну а если речь про нас - то решает сторона, где человек "уважаемый". О том и речь.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут ведь как может быть. Невеста, например, очень за, а её родители против. Подают заявление на похищение, их находят и, под давлением авторитета родителей невеста даёт нужные показания.


Для этого есть следователь и следственные процедуры.
Но да, может быть всякое.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.07.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ABAI.KZ: «Екі ұлын Қазақстанға жіберген әке Қытайда он жылға сотталды» («Отец двоих сыновей, отправившихся в Казахстан, осужден на 10 лет») - Его сыновья, ставшие гражданами РК, просят вмешаться в ситуацию представителей казахстанской интеллигенции и общественных деятелей. По их словам, отца осудили незаконно на 10 лет за то, что он отпустил детей на историческую родину.

Цитата:
«Мой отец Жаркынбек КАСЫМБЕКУЛЫ, пенсионер, ему 56 лет. В этом году 18 июня он был задержан полицией города Бурадан Синьцзянского округа. И 28 июля осужден на 10 лет за то, что мы, его сыновья Жумадан и Айтуган ЖАРКЫНБЕКУЛЫ, приняли гражданство РК. Мы приняли гражданство Казахстана добровольно, и это не противоречит законам. Осуждение моего отца противоречит всем международным нормам. Просим президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, МИД РК вмешаться в ситуацию и помочь», - говорится в обращении.


Мне лично сразу стало интересно, по какой статье УК КНР осужден их отец?
Так и называется статья, "За принятие гражданства РК детьми"?
Видео обращения с Фейсбука спешно удалили, что добавляет сомнений.

QAMSHY.KZ: «Қыз алып қашу салт па, дерт пе?» («Кража невест - традиция или беда общества?») - В поисках ответа на этот вопрос ресурс публикует мнения экспертов и простых людей. Мать шестерых детей, 80-летняя Назымкуль-апа считает, что это давняя традиция.

Цитата:
«В наше время очень часто воровали невест. На это не нужно было согласия девушки или предварительная договоренность с ней. Если девушка не соглашалась пожилые женщины - родственницы жениха уговаривали ее, вплоть до того, что ложились перед порогом, чтобы она не могла перешагнуть их. Говорили, что если она уйдет, то будет несчастлива. Много счастливых семей было так создано», - говорит она.

По мнению кандидата филологических наук, педагога Самала ДАРИБАЕВА, неправильно прикрываться традицией:

«Казахи выдавали замуж дочерей с согласия девушки и двух сторон. Делали «проводы невесты». Вот эта давняя традиция. В советское время появилась «традиция» красть невест, иногда молодые предварительно договаривались. Это делалось в случае, если не было возможности сделать свадьбу. Но называть повально все традициями нельзя», - считает он. По словам муллы Зията, кража невест — противоречит шариату.


Любопытно, первый раз слышу что традиция "украсть невесту" появилась в советское время.
И тут виноваты коммунисты, выходит, что ли?!
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* Алиса
Re: Новости казахской прессы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.07.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
традиция "украсть невесту" появилась в советское время.

сегодня это вполне "нормально", увы!!
Мало кто из молодежи знает, помнит ЧТО было в советское время. Искать и копаться в истории - не будут - не приучены, лень. И почему бы этим не пользоваться? при случае валить на Советский союз. Это оченама удобненько. :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8937
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
«традиция» красть невест

Похищение невест в Казахстане Вики
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ТАНОМИ
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 31.07.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
По мнению кандидата филологических наук, педагога Самала ДАРИБАЕВА, неправильно прикрываться традицией:

«Казахи выдавали замуж дочерей с согласия девушки и двух сторон. Делали «проводы невесты». Вот эта давняя традиция. В советское время появилась «традиция» красть невест,

И это произносит кандидат филологических наук? O tempora! O mores!

§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Любопытно, первый раз слышу что традиция "украсть невесту" появилась в советское время.
И тут виноваты коммунисты, выходит, что ли?!

По моему эти традиции вообще из глубины веков возникли. Теперь за далью лет, об этом стыдливо забывают, но если что то в этом плане переменится в УК и обществе, то сразу вспомнят и будут наоборот возвеличивать в плане традиции. Сие практикуется честно говоря у любых наций и народностей. История и традиции, они такие не постоянные. И чаше всего применяются, как в данный момент выгодно верхушки при власти.)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.07.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По моему эти традиции вообще из глубины веков возникли.


Я ж сарказмирую :)

Цитата:
Обликоморале:
История и традиции, они такие не постоянные. И чаше всего применяются, как в данный момент выгодно верхушки при власти.)


История-то постоянная, а вот толкование и мнения по её поводу всё время меняется.
Ну и прекрасные народные традиции - они прекрасные ровно до тех пор пока в них не начинаешь вникать и ими же жить.
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я ж сарказмирую :)

Сие понятно, ответ по сути был КФН, как бэ и тем кто все это на веру принимает. Ну и про историю с традициями в том же духе. Просто мну. чот отвык уже более ясно излагать мысли в интернете. Тихом тихом восстанавливаю эту способность)
Каюсь, иногда косноязычен.
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