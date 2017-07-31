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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наконец то я в больничке..


-какой орган, собрался лечить в больничке?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

У кого то еще есть независимое мнение от толпы ни в одну ни в другую сторону

В чем же его независимость заключается ? В надуманности и схожих с тобой без фактов обвинений, непонятно откуда взятых ?)) Цитата:
112:
нет озлобления и агрессии

Ну вроде в отличии от тебя нет ))
Цитата:
112:
Это тебя так удивдяет

Ваше не удивляет и я даже рад, что у тебя есть единомышленники и теперь вот одноклубовцы ))
Такшта не пыхти, все нормально. Проходи свой курс обследования ))
Надеюсь, у тебя оглашения приговора не окажется печальным...)
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.а почему не заступается за тебя новый друг Дракон....или он боится потерять в пылу схватки свое звание ПП?))))))))

Доктор,я уже в том возрасте,когда ничего и никого - не боюсь... :lol: :lol:
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-какой орган, собрался лечить в больничке?

А Марик,пока что - сам с вами,справляется... :lol: :oops:
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1305
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.07.17 - 11:46
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,я уже в том возрасте,когда ничего и никого - не боюсь... :lol: :lol:

-нет Дракоша, со стороны видней.... кто кого и чего боится....
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот подскажите мне...что все таки с Николасом у нас в столице происходило?
Что не фото, то ...ну сами видите...может он это, того ... присел на кумысик ?


[Исправлено: Обликоморале, 31.07.2017 - 11:50]
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.07.17 - 12:08
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
нет Дракоша, со стороны видней.... кто кого и чего боится....

Если я - не спорю с модераторами,
Никого - не обзываю,значит я кого то брюсь?
Странная - логика... :lol:
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