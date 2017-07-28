Цитата: сино:

странно, что нет сообщения о цунами, землетрясении, ну и на худой конец о метеорите

не метеорите, а метеоризме голов у некоторых... да и про гололёд не мешало бы напомнить.

Интересно, вчера гуляю по экспе, а 112-ый бдит за мной и там... и про нашу область мне шлёт весточки.